Hội An phát động “Cộng đồng giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần, hướng đến Hội An – Điểm đến xanh”

Sáng ngày 9.9, UBND thành phố Hội An tổ chức lễ phát động “Cộng đồng giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần, hướng đến Hội An – Điểm đến xanh”.

Thành phố kêu gọi mỗi người mỗi ngày cùng góp một hành nhỏ vào cuộc chiến chống rác thải nhựa, tạo chuyển biến mới trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng Hội An – Thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch đầu tiên của cả nước.

Từ năm 2009, UBND thành phố Hội An đã phát động chiến dịch giảm thiểu, tiến đến không sử dụng túi ni lông và lấy ngày 9.9 hằng năm làm ngày “Hội An nói không với túi ni lông”. Qua 13 năm thực hiện, hoạt động được đông đảo người dân, doanh nghiệp và du khách tích cực hưởng ứng, thói quen hạn chế sử dụng rác thải nhựa dùng một lần dần được hình thành, nhiều mô hình hay ra đời, góp phần tạo môi trường thân thiện, diện mạo mới cho điểm đến Hội An.

Trong lễ phát động, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tiếp tục ra mắt thêm 2 tổ giám sát cộng đồng của phụ nữ trong khu phố cổ. Lãnh đạo thành phố cùng đại diện các hội đoàn thể, tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp đã bắt tay cam kết chung tay đồng hành, quyết tâm cùng cộng đồng giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần.

Ngay sau lễ phát động “Cộng đồng giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần, hướng đến Hội An – Điểm đến xanh”., Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã tổ chức Hội thi “Phụ nữ Hội An nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần” năm 2022 qua phần thi thời trang tái chế và sáng tác slogan với chủ đề “Phụ nữ Hội An bảo vệ môi trường- Vì thành phố sinh thái, văn hóa du lịch” với sự tham gia của phụ nữ 13 xã phường.

Quốc Hải – Phú Toàn