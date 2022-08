Hiệp Đức tổ chức hội nghị truyền thông phòng tránh giảm nhẹ thiên tai năm 2022

Chiều ngày 12.8, huyện Hiệp Đức phối hợp với 3 công ty thuỷ điện: Sông Tranh, Sông Tranh 3, Sông Tranh 4, tổ chức hội nghị truyền thông phòng tránh giảm nhẹ thiên tai năm 2022.

Đây là hội nghị thứ 4 được tổ chức tại 4 huyện: Tiên Phước, Bắc Trà My, Nông Sơn và Hiệp Đức trong gần một tháng qua. Tại Hiệp Đức có 10 xã, thị trấn với gần 40 nghìn người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp với việc điều tiết lũ mùa mưa bão, cũng như điều tiết nước mùa khô hạn của hệ thống thuỷ điện trên dòng sông Tranh. Do đó, việc tổ chức các hội nghị truyền thông không chỉ cung cấp thông tin cho chính quyền, người dân về quy trình vận hành liên hồ chứa theo quyết định 1865 của Chính phủ, công tác điều tiết hồ chứa trong mùa mưa bão năm nay, các quy trình phòng chống đuối nước mùa mưa lũ, cũng như công tác phối hợp giữa 3 công ty thuỷ điện với chính quyền huyện Hiệp Đức trong giảm thiểu tối đa mức độ thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tại hội nghị truyền thông, các nhà máy thuỷ điện trên dòng sông Tranh đã hướng dẫn và cung cấp thông tin, quy trình nhắn tin cảnh báo mưa lũ, điều tiết nước mùa mưa lũ, cũng như quy trình vận hành liên hồ chứa theo quyết định 1865 của Thủ tướng Chính phủ. Có hơn 1000 thuê bao di động của các mạng Viettel, Mobiphone, Vinaphone của lãnh đạo huyện, xã, thôn và các ngành đoàn thể được cập nhật thông tin và nhận tin nhắn từ các nhà máy thuỷ điện nơi đầu nguồn trong mùa mưa bão năm nay.

Tấn Sỹ – Xuân Lam – Hăng Nhông