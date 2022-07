Dưới sự chủ tọa của Ủy viên Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh- Phan Việt Cường và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh; Nguyễn Công Thanh; sáng nay, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 10 bước sang ngày làm việc thứ ba, thông qua 25 Nghị quyết của kỳ họp và bế mạc.

Theo đánh giá chung tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa 10 cho thấy, tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm có bước phát triển khởi sắc, tăng trưởng hầu hết trên tất cả các lĩnh vực. Khu vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế. Khu vực dịch vụ tăng trưởng khởi sắc khi nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại, đặc biệt hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Khu vực xây dựng tăng trưởng khá, tuy còn gặp nhiều khó khăn do giá nguyên vật liệu tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tuy chịu ảnh hưởng yếu tố thời tiết bất lợi nhưng vẫn giữ được mức tăng trưởng dương; Chủ động triển khai toàn diện, quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 12,8%, thuộc nhóm 4 tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất của cả nước. Thu ngân sách nhà nước tăng khá cao so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chú trọng; số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 53% cùng kỳ; huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,9%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh vẫn còn tồn tại, hạn chế: Tốc độ tăng trưởng của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, khu vực thương mại – dịch vụ chưa đạt mục tiêu đề ra. Mặc dù nguồn thu ngân sách nhà nước tăng, tuy nhiên đối với nguồn thu từ tiền sử dụng đất còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, 6 tháng năm mới chỉ đạt 45% dự toán năm, dự báo trong trung hạn sẽ khó đảm bảo dự toán đề ra, giải ngân vốn đầu tư còn chậm. Công tác lập Quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung của một số địa phương còn chậm so với yêu cầu; tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm chưa bảo đảm đúng tiến độ đề ra; tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai còn khó khăn; công tác phối hợp giải quyết các hồ sơ, thủ tục giữa các Sở, ngành, địa phương còn chậm. Tình hình an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai còn phức tạp, kéo dài ở một số địa phương.

Để phấn đấu đạt và vượt mức cao nhất các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh đề ra, đòi hỏi các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết tại kỳ họp thứ 9 đã thông qua.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh lần lượt thông qua các Nghị quyết kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa 10 đó là: Nghị quyết về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2020. Nghị quyết về quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương. Nghị quyết về quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ Phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030. Nghị quyết về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ, huy động, lồng ghép nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách nhà nước và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025. Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023. Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương. Nghị quyết về Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh, từ năm học 2022-2023 đến hết năm học 2025-2026. Nghị quyết về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2022. Nghị quyết về sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư. Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2022…

Như vậy, sau gần ba ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 10 đã thành công tốt đẹp, thay mặt Chủ tọa kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng-Bí thư tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua diễn văn Bế mạc kỳ họp.

Viết Tuyên – Quốc Thành