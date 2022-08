Góp ý các đề án liên quan đến ngành VH-TT&DL chuẩn bị trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới

Sáng nay 23.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Sở VH-TT&DL cùng các sở, ban ngành, địa phương về đề án quy định cơ chế hỗ trợ về thu hút và đãi ngộ đối với vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) tỉnh Quảng Nam và đề án hỗ trợ, khai thác, phát huy hiệu quả hoạt động nhà văn hóa – khu thể thao thôn, khối phố, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2030. Đây là 2 đề án đang trong giai đoạn lấy ý kiến hoàn thiện để trình HĐND thông qua tại kỳ họp sắp đến.

Đề án cơ chế hỗ trợ về thu hút và đãi ngộ đối với VĐV, HLV tỉnh Quảng Nam quy định cụ thể mức đãi ngộ, mức lương hằng tháng đối với các VĐV, HLV lập nhiều thành tích, có năng lực, tiềm năng, trình độ chuyên môn cao, đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao tỉnh. Cùng với đó đề án cũng quy định cụ thể nội dung hỗ trợ thu hút các VĐV có trình độ chuyên môn cao, có khả năng tranh chấp huy chương tại Đại hội thể thao toàn quốc, giải vô địch quốc gia về thi đấu cho Quảng Nam.

Ngoài ra đề án cũng quy định mức hỗ trợ học phí học nghề, cao đẳng, đại học đối với các VĐV đã giải nghệ và đáp ứng được các yêu cầu theo quy định; đồng thời được ưu tiên tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở thể thao công lập phù hợp; được xét hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm…

Đề án hỗ trợ, khai thác, phát huy hiệu quả hoạt động nhà văn hóa – khu thể thao thôn, khối phố, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2030 quy định ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động thường xuyên nhà văn hóa, khu thể thao, tổ dân phố thuộc các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Nông Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức và các thôn thuộc xã Tam Trà, Tam Hải, huyện Núi Thành và xã Tam Hiệp, TP Hội An. Đối với các thôn còn lại, ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, ngân sách cấp huyện hỗ trợ 30% kinh phí. Tổng kinh phí thực hiện đề án trên 95 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 75 tỷ đồng.

Trên cơ sở góp ý của các sở, ngành, địa phương liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu sở VH-TT&DL tiếp thu, chỉnh sửa và nhanh chóng hoàn thiện các đề án để trình HĐND thông qua trong kỳ họp tới đây.

Đại Quang