Duy Xuyên: Diễn đàn đối thoại công an, chính quyền lắng nghe ý kiến nhân dân

Chiều 28.7, tại xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn đàn đối thoại công an, chính quyền lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2022.

Tại diễn đàn, với tinh thần dân chủ, cởi mở, tôn trọng và lắng nghe, diễn đàn đã nhận được gần 20 lượt ý kiến đóng góp, trao đổi của nhân dân những vấn đề liên quan đến tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Trong đó, phần lớn các ý kiến tập trung vào lĩnh vực an toàn giao thông và xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông như: đề nghị các ngành liên qua quan tâm xây dựng hệ thống điện tren tuyến đường Quốc lộ 14H đoạn qua xã Duy Phước đi Cẩm Kim để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông tại khu vực này; kiến nghị cần lắp đặt các đèn và biển báo tại các nút đường giao nhau; nghiêm cấm và có biện pháp xử lý nghiêm lấn các hành vi chiếm hành lang an toàn giao thông, các xe chở quá khổ quá tải qua cầu đang có nguy cơ hư hỏng xuống cấp. Bên cạnh đó, nên thành lập đội hình tình nguyện tuần tra nhân dân và tập huấn sơ cấp cứu tai nạn giao thông, xây dựng các bản tin phòng chống tội phạm phát trên đài truyền thanh để bà con cảnh giác …

Lãnh đạo huyện Duy Xuyên và Công an huyện đã ghi nhận, tiếp thu giải trình những ý kiến đóng góp của nhân dân cho lực lượng công an cũng những góp ý về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại huyện, đồng thời cam kết sẽ tiến hành kiểm tra những phản ánh của nhân dân; Kịp thời và khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm xây dựng lực lượng công an ngày càng tinh nhuệ, đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trong thời gian đến.

Tuyết Mai