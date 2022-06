Đẩy nhanh thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

Chiều ngày 22. 6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Sở Tài nguyên – Môi trường và các địa phương liên quan về tình hình thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1 và triển khai thực hiện dự án giai đoạn 2 từ năm 2021 đến năm 2025.

Mục tiêu tổng quát của dự án là hoàn thành công tác đo đạc với diện tích hơn 220.256 ha của 241 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (trong đó 18 xã vừa thực hiện việc chỉnh lý bản đồ, số hóa chuyển hệ tọa độ, 223 xã thực hiện thành lập mới bản đồ địa chính và đo bổ sung bàn đồ địa chính hiện có); Cấp mới và cấp đổi GCNQSD đất cho 241 xã, phuờng, thị trấn với 933.109 hồ sơ.

Bắt đầu từ 2011, giai đoạn 1 của dự án được triển khai tại các xã thuộc các huyện, thành phố của Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Tam Kỳ (các địa bàn khác chưa triển khai thực hiện). Tiến độ bàn giao GCNQSD đất đến nhân dân chưa hoàn thành do liên quan đến thực hiện nghĩa vụ tài chính, một số GCNQSD đất đang thế chấp ở ngân hàng và do người dân không đến nhận GCNQSD đất với lý do trước đây diện tích trong giấy chứng nhận cũ ghi là đất thổ cư, nay công nhận lại theo Luật Đất đai năm 2013 thì ghi là đất ở và đất cây lâu năm (trong đó diện tích đất ở xác định lại nhỏ hơn diện tích đất ở được công nhận theo Luật Đất đai năm 2003, nên không tạo sự đồng thuận của người dân.

Tại buổi làm việc, các địa phương kiến nghị nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện dự án như: Hệ thống thông tin đất đai đi vào vận hành từ năm 2013 đến nay vẫn chưa thực hiện nâng cấp chỉnh sửa tổng thể theo các thông tư hiện hành; Một số xã đã thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trước ngày 28/12/2015 chưa được chuẩn hóa theo Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Việc đăng ký biến động tại UBND cấp xã chưa kịp thời do hạn chế ứng dụng công nghệ thông tin.

Xuân Hiếu