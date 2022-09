Lãnh đạo tỉnh dâng hương Nhà lưu niệm cụ Phan Châu Trinh

Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Phan Châu Trinh (9/9/1872 – 9/9/2022), sáng nay 9.9, huyện Phú Ninh long trọng tổ chức lễ dâng hương và thực hiện nghi thức khởi công dự án tu bổ, nâng cấp, mở rộng dự án di tích Nhà lưu niệm cụ Phan Châu Trinh. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Võ Xuân Ca và lãnh đạo huyện Phú Ninh, xã Tam Lộc và bà con tộc Phan tham dự.

Cụ Phan Châu Trinh sinh ngày 9/9/1872 tại làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, phủ Tam Kỳ nay là xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh. Ông mất vào năm 1926 tại Sài Gòn, sau nhiều năm hoạt động cách mạng. Năm 2005, Nhà lưu niệm cụ Phan Châu Trinh tại thôn Tây Lộc được Bộ Văn hóa – Thể thao -Du lịch công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Nhiều năm qua, nơi đây trở thành “địa chỉ đỏ” thu hút du khách và người dân đến tham quan, tìm hiểu và dâng hương cụ.

Dự án tu bổ, mở rộng di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà lưu niệm cụ Phan Châu Trinh gồm các hạng mục: bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích mở rộng khuôn viên với diện tích khoảng 8.440m2; bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng khu tái định cư để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án với diện tích khoảng 2.000m2; tu bổ, tôn tạo khu di tích gốc khoảng 2.060m2 và tu bổ, mở rộng khuôn viên.

Dự án do huyện Phú Ninh làm chủ đầu tư, tổng kinh phí 30 tỷ đồng do ngân sách tỉnh hỗ trợ, thực hiện từ năm 2022 – 2024. Khi hoàn thành, sẽ khắc phục tình trạng xuống cấp, đảm bảo an toàn lâu dài và cảnh quan kiến trúc cho di tích lịch sử, đồng thời giữ gìn và phát huy giá trị di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà lưu niệm cụ Phan Châu Trinh.

Viết Tuyên – Đại Quang