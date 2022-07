Công bố dự thảo kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định bảo vệ bí mật nhà nước

Sáng nay 29.7, tại UBND tỉnh Quảng Nam, đoàn kiểm tra của Bộ Công an công bố dự thảo kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Nam. Thiếu tướng Phạm Văn Vinh – Phó Cục trưởng Cục an ninh chính trị nội bộ, Bộ Công An, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dự buổi công bố.

Đoàn thực hiện kiểm tra các nội dung từ việc quán triệt, triển khai thực hiện quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; kết quả thực hiện các quy định của Pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; việc xác định độ mật; đến việc thực hiện các quy định trong việc giao nhận, chụp, quản lý tài liệu, bảo vệ bí mật nhà nước trong thông tin, liên lạc…đối với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Nam.

Qua kiểm tra, Đoàn đã công bố dự thảo kết luận, đánh giá các nội dung liên quan đến việc thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước. Việc kiểm tra nhằm mục đích phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những sơ hở trong quá trình thực hiện những quy định của pháp luật để kiến nghị các cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý về bảo vệ bí mật nhà nước.

Trung Hiếu