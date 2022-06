Công an tỉnh Quảng Nam hội nghị triển khai kịch bản thực binh bảo đảm ANTT

Sáng ngày 14.6, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị triển khai kịch bản thực binh giải quyết tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự và bạo loạn cấp tỉnh năm 2022.

Với tình huống giả định được đưa ra tại hội nghị, Công an tỉnh triển khai một số nội dung, kỹ năng, nghiệp vụ để giải quyết bạo loạn, tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự. Đồng thời hướng dẫn các biện pháp nghiệp vụ để khám nghiệm hiện trường, phục vụ việc điều tra các đối tượng lợi dụng biểu tình vi phạm pháp luật hình sự…Nội dung diễn tập quán triệt đúng tinh thần chỉ đạo của các cấp; bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng Công an trong tình hình mới; phù hợp với đặc điểm tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.

Thông qua diễn tập, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền; rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần mưu trí, dũng cảm, và năng lực tổ chức, chỉ huy, trình độ tác chiến nghiệp vụ; sự phối hợp hiệp đồng giữa các đơn vị, các lực lượng trong và ngoài ngành; tăng cường khả năng phòng thủ từ bên ngoài và xử lý các phức tạp nổi lên từ bên trong, đảm bảo an ninh, trật tự trong mọi tình huống.

Dương Oanh – Trung Hiếu