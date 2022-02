Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường dự lễ tiễn quân huyện Duy Xuyên

Sáng nay ngày 16.2, cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Duy Xuyên tổ chức lễ tiễn đưa những thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Phan Việt Cường – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và tặng hoa thanh niên trúng tuyển.

Năm 2022, huyện Duy Xuyên được giao tuyển chọn 228 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 39 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an. Ngay sau khi có chỉ tiêu của UBND tỉnh giao, đơn vị đã kịp thời tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phân bổ, giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho 14 xã, thị trấn. Đồng thời, chủ động lập kế hoạch, chỉ đạo các địa phương quản lý chặt chẽ số công dân trong độ tuổi nhập ngũ, làm tốt công tác sơ tuyển, tổ chức khám sức khỏe đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, phối hợp với công an huyện thẩm định, xét duyệt hồ sơ một cách chặt chẽ, đảm bảo công khai, minh bạch.

Phát huy vai trò của hệ thống chính trị để thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự trong thanh niên và gia đình. Nhờ vậy, kết quả tuyển chọn công dân nhập ngũ năm nay có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ thanh niên đủ điều kiện sức khoẻ tăng hơn so với năm trước, trình độ văn hóa được nâng cao, phẩm chất đạo đức tốt. Toàn bộ thanh niên trúng tuyển được giao về 5 đơn vị gồm: Vùng 4 Hải Quân, Lữ đoàn pháo binh 572 đóng chân tại Bình Định, Trung đoàn 282 Sư đoàn 375 quân chủng phòng không không quân, đóng chân tại thành phố Đà Nẵng, Trung đoàn bộ binh 885 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

Để mỗi thanh niên yên tâm lên đường tòng quân, thời gian qua, các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể trực tiếp đi thăm hỏi, tặng quà động viên tân binh, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của thanh niên và gia đình. Ngoài ra, ngành chức năng tiến hành tiêm vắc xin mũi 2 ngừa Covid-19 cho 100% thanh niên và một số khác đã hoàn thành việc tiêm mũi 3. Đồng thời trước ngày diễn ra lễ giao, nhận quân, toàn bộ thanh niên đều được lấy mẫu xét nghiệm Covd-19…

Trong không khí phấn khởi, rộn ràng, sau nghi thức giao nhận quân, đồng chí Phan Việt Cường – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã động viên, tặng hoa tân binh trúng tuyển lên đường nhập ngũ. Ngay sau đó, 267 thanh niên ưu tú của huyện Duy Xuyên đã bước qua cầu vinh quang lên đường về đơn vị.

Tấn Châu