Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh họp phiên thứ hai

Sáng nay 16.8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Lê Trí Thanh đồng chủ trì phiên họp thứ hai Ban chỉ đạo, tổ giúp việc nhằm đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 01 của BCĐ, Kết luận tại phiên họp thứ nhất của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Phan Việt Cường liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh; tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số của tỉnh 6 tháng đầu năm 2022. Dự họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên ủy ban Tư pháp Quốc hội Phan Thái Bình; Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín cùng đại diện các sở, ngành là thành viên trong Ban chỉ đạo.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phan Việt Cường – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh khẳng định công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy công tác này luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm thông qua việc ban hành các nghị quyết, kế hoạch thực hiện chi tiết, có trọng tâm, trọng điểm ở hầu hết các ngành, các lĩnh vực.

Theo đó, tính đến ngày 15/8, trong tổng số 32 nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch số 01 của Ban chỉ đạo, có 9 nhiệm vụ hoàn thành như: ban hành quy chế làm việc; kế hoạch công tác 2022; phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo; xây dựng đề án mở rộng chuyển giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số nhiệm vụ hành chính công; rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền các sở, ban, ngành….; có 13 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện và thực hiện thường xuyên và có 11 nhiệm vụ chưa thực hiện như: trên 80% chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai giải quyết hồ sơ đúng hạn từ 97% trở lên; giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn lĩnh vực đất đai xuống dưới 5%…

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng tập trung phân tích, làm rõ kết quả cải cách hành chính năm 2021 (PAX INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2021 của tỉnh. Tổng điểm cải cách hành chính năm 2021 (PAX INDEX) đạt 86,67/100 điểm, tăng 3,21 điểm so với 2020; trong các chỉ tiêu tính điểm chỉ số có 3/8 lĩnh vực tăng thứ hạng và 5/8 lĩnh vực giảm thứ hạng so với năm 2020. Đối với chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2021 của tỉnh đứng vị trí 35/63 tỉnh thành, đạt 42,1 điểm giảm 1,18 điểm và giảm 14 bậc so với năm 2020, thuộc nhóm các tỉnh thành đạt điểm trung bình thấp. Liên quan đến tiến độ thực hiện đề án và một số nhiệm vụ của Kế hoạch công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh, đến nay các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh cung cấp tổng cộng 1.456 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong đó có 26 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 1.433 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 công khai trên cổng dịch vụ công. Thống kê trên cổng dịch vụ công, từ ngày 01/01/2022 đến 29/7/2022, có 39,08% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 33,40%, trong đó sở, ngành 65,50%; cấp huyện 21,15%; cấp xã 27,82%.

Tại cuộc họp các đại biểu cũng phân tích làm rõ những khó khăn vướng mắc cũng như đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

Ngọc Trang – Minh Quân