UBND tỉnh làm việc về các nội dung liên quan đến việc thu hồi đất công ty TNHH Thuỷ Long, Hội An

Sáng nay 10.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hội An và các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến đề xuất, kiến nghị của công ty TNHH Thuỷ Long về thực hiện dự án Khu du lịch-dịch vụ tại phường Cẩm Nam, thành phố Hội An.

Ngày 01/4/2011, UBND tỉnh cho Công ty TNHH Thủy Long thuê diện tích đất hơn 12.200 m2 để đầu tư xây dựng dự án Cẩm Nam Resort tại phường Cẩm Nam, thành phố Hội An. Năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty TNHH Thủy Long. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định từ khi được cho thuê đất đến thời điểm thanh tra thì toàn bộ diện tích đất được Nhà nước cho thuê, Công ty chưa đưa đất vào sử dụng.

Năm 2018, UBND tỉnh có Công văn thống nhất cho Công ty TNHH Thủy Long được gia hạn 24 tháng để tiếp tục thực hiện dự án Cẩm Nam Resort tại phường Cẩm Nam, thành phố Hội An; giao Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án, trường hợp quá thời hạn gia hạn hoặc Công ty không thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan thì phối hợp tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất theo đúng quy định.

Tuy nhiên, đến nay Công ty TNHH Thuỷ Long chỉ mới hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Theo UBND thành phố Hội An, do ảnh hưởng của Covid-19 nên chủ đầu tư đã gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. UBND thành phố Hội An và nhà đầu tư kiến nghị cho phép Công ty TNHH Thủy Long được gia hạn tiến độ thực hiện dự án đến tháng 12/2022.

Qua phân tích các chính sách, thủ tục liên quan đến luật đất đai và ý kiến đóng góp của các sở ngành chuyên môn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị Công ty TNHH Thuỷ Long làm một bản giải trình cụ thể kèm biên bản cam kết về tiến độ để trình xin ý kiến của BTV Thành uỷ Hội An. Sau khi có tổng hợp từ phía Thành uỷ, Sở Kế hoạch- đầu tư sẽ báo cáo đề xuất với Ban cán sự đảng UBND tỉnh, sau đó trình BTV Tỉnh uỷ để xem xét cho ý kiến vấn đề này.