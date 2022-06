Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam: Dấu ấn 25 năm

Hòa chung với quá trình tái lập, phát triển của tỉnh Quảng Nam, sau 25 năm xây dựng và trưởng thành, Đài Phát thanh – Truyền hình (PT – TH) Quảng Nam đã và đang có những bước phát triển toàn diện, đóng góp tích cực về nhu cầu thông tin trong hành trình xây dựng, phát triển vùng quê xứ Quảng anh hùng, đồng thời góp phần tạo nên dấu ấn tốt đẹp trong hoạt động của ngành PT – TH khu vực miền Trung-Tây Nguyên và cả nước. Thành tựu lớn nhất là trong suốt chặng đường 25 năm qua, Đài PT – TH Quảng Nam đã tuân thủ nghiêm túc những định hướng trong công tác tuyên truyền, đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích; tập trung lãnh đạo, điều hành, tổ chức cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đài là tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin chuyển tải các chủ trương phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, sự điều hành của UBND tỉnh và là diễn đàn của nhân dân, vươn lên là một trong những cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh.

Ngày 02.01.1997, chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Tập ký Quyết định thành lập Đài PT-TH hình Quảng Nam. Trước đó, đúng vào lúc 5h30’sáng ngày 01.01.1997, chương trình phát thanh đầu tiên được phát trên làn sóng phát thanh AM tại Đài Phát sóng An Hải – Đà Nẵng. Từ đây mỗi ngày 3 buổi, tiếng nói phát thanh đều đặn vang lên trên làn sóng AM tần số 704 KHZ (sau này có thêm máy phát thanh FM tần số 97,6 MHZ) chuyển tải những tin tức đầu tiên về tỉnh Quảng Nam đến với đông đảo đồng bào, đồng chí Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Tiếp đó, ngày 19.5.1997, sóng truyền hình Quảng Nam chính thức được phát sóng từ Trung tâm Đài PT – TH Quảng Nam tại Tam Kỳ. Đây có thể coi là sự kiện quan trọng, là mốc son đánh dấu sự phát triển của Đài PT – TH Quảng Nam sau này.

Khi thành lập năm 1997, Đài tỉnh có 14 cán bộ, viên chức được điều động vào từ Đài Phát thanh QN-ĐN và từ các Đài huyện, thị xã trong tỉnh. Chi bộ vỏn vẹn có 3 đảng viên. Trong Đặc san 20 năm của Đài, nhà báo Lê Hoàng Linh, nguyên Giám đốc Đài từ năm 1997-2010 đã mô tả: “Đài PT – TH Quảng Nam ở thời điểm lúc bấy giờ cũng cũng ngổn ngang bao mối ưu tư cả trong suy nghĩ và công việc bồn bề đặt ra trước mắt. Toàn đài di chuyển vào nơi mới vỏn vẹn 14 con người với giường tủ, đồ đạt cũng chỉ chất đầy 1 chiếc xe Đờ nôn. Thị xã Tam Kỳ lúc đó còn rất hoang sơ, nói thị xã nhưng chỉ như bàn tay nhỏ, đường chưa có ngã tư, ngã năm…Trụ sở làm việc của Đài PT – TH tỉnh là những dãy nhà cấp bốn của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thị xã Tam Kỳ (nay là thành phố Tam Kỳ) để lại. Mùa nắng nóng như nung người, mùa mưa thì nước vây tứ bề. Để duy trì hoạt động anh em nảy ra sáng kiến xây dựng những đoạn bê tông chắn nước quanh khu nhà làm việc nhằm chống chọi với nhiều trận lũ lụt lịch sử…”

Khởi đầu từ vô vàng những khó khăn, thiếu thốn trăm bề như vậy, nhưng tập thể Lãnh đạo, viên chức, người lao động của Đài đã không ngừng phấn đấu bền bĩ, cố gắng duy trì, phát triển các hoạt động PT – TH với kết quả năm sau luôn cao hơn năm trước. Sau 25 năm, Đài đã phát triển nguồn nhân lực lên 120 người, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ được đạo đức người làm báo, chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ được nâng lên, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ sản xuất, truyền dẫn và phát sóng các chương trình PT – TH của tỉnh. Tổ chức Đảng của Đài từ một chi bộ 3 đảng viên ban đầu nay trở thành một Đảng bộ với 8 chi bộ trực thuộc và 82 đảng viên, là một trong những tổ chức cơ sở Đảng mạnh của Đảng bộ Khối các cơ quan của tỉnh.

QRT có mặt và phát triển mạnh mẽ, luôn đồng hành cùng với tỉnh nhà ngay từ những ngày đầu gian khó. Trong đó, Đài luôn ý thức được trách nhiệm phải làm tốt vai trò là kênh thông tin quan trọng và cần thiết đối với nhân dân trong tỉnh cũng như đối với bà con tỉnh nhà đang công tác và làm việc trên mọi miền đất nước, của các doanh nghiệp trong và ngoài nước có nhu cầu tìm hiểu về Quảng Nam.

Trong công tác nội dung, 25 năm qua, Đài PT – TH Quảng Nam đã kịp thời thông tin những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; phản ánh sinh động tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh nhà; giúp cán bộ nắm được tình hình thực tế của các địa phương, từ đồng bằng đến miền núi và bà con nhân dân nắm được những chủ trương chính sách mới của địa phương, sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà; tạo điều kiện để giúp các nhà đầu tư có thêm kênh thông tin tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Quảng Nam.

Hằng ngày, trên sóng PT – TH, thông qua các chương trình thời sự, chuyên đề, dân tộc miền núi. Văn nghệ và giải trí đã chuyển tải một lượng lớn tin bài, phóng sự, phim tài liệu trên tất cả các lĩnh vực đã phản ánh khá toàn diện về về hình ảnh của Quảng Nam, một mảnh đất truyền thống lịch sử, văn hóa; cũng như phản ánh kịp thời những bước đi lên, phát triển về kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. 25 năm qua, Đài tỉnh không chỉ cung cấp thông tin về những chính sách liên quan đến đời sống của nhân dân trong tỉnh mà còn góp phần thông tin những định hướng phát triển, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Đài PT – TH Quảng Nam cũng đã kịp thời thông tin biểu dương các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thông tin những sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa quan trọng của tỉnh, phản ánh những mặt tiêu cực, nói lên tiếng nói của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Đặc biệt, đội ngũ phóng viên của Đài luôn có mặt kịp thời trong những đợt phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh để thông tin đến cho nhân dân trong tỉnh và cả nước, nhất là trong những cơn bão lũ lịch sử những năm 1999, 2000…hay thường xuyên cùng với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương có mặt tại những điểm nóng từ cơ sởtại những vùng sâu, vùng xa của tỉnh để thông tin kịp thời tình hình cho nhân dân. Trong các năm 2020, 2021, khi tình hình dịch bệnh covid -19 diễn biến phức tạp, Đài tỉnh đã chủ động kịp thời công tác tuyên truyền về phòng chống dịch và kênh thông tin cung cấp tình hình, cung cấp thông tin định hướng, sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của tỉnh. Trong những lúc gian khó nhất lúc dịch bệnh, lúc thiên tai khắc nghiệt, những điểm nóng về công tác giải tỏa đền bù khi triển khai các dự án lớn; đội ngũ phóng viên của Đài đều có mặt tại hầu hết các địa bàn, phản ánh trung thực tình hình cơ sở, phục vụ tốt yêu cầu quản lý điều hành phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và của các ngành, địa phương.

Đặc biệt với một quyết tâm cao, từ năm 2015, Đài tổ chức được chương trình truyền hình Học trò xứ Quảng cho đối tượng là học sinh trung học phổ thông và Gameshow Quê mình xứ Quảng cho đối tượng là bà con nông dân trong tỉnh. Các chương trình Học trò xứ Quảng, Quê mình xứ Quảng và gần đây trong năm 2022 có thêm gameshow Đội viên đất Quảng đa tài đánh dấu một bước ngoặc lớn trong nội dung thể hiện các chương trình mang đậm dấu ấn vùng quê xứ Quảng và tạo được sự quan tâm, thu hút khán giả, đối tượng xem truyền hình trong và ngoài tỉnh.

Tuy chưa nhiều nhưng một số phim tài liệu chủ đề về Người Quảng xa quê, gần đây là chương trình Người Quảng và thương hiệu bước đầu cũng đã gây sự chú ý đón nhận của cộng đồng bà con xa xứ. Thông qua những chuyên mục, những thước phim tư liệu, bà con đồng hương, nhất là cộng đồng doanh nhân như thấy được gắn kết, gần hơn với quê nhà và góp phần tích cực vào việc kêu gọi đầu tư, chia sẻ những khó khăn với quê hương trong những lúc thiên tai, hoạn nạn. Đây cũng nét riêng có của Đài PT – TH Quảng Nam.

Khởi đầu từ việc triển khai dự án phim Mẹ Thu Bồn năm 2013, bằng rất nhiều nỗ lực của Đài, sự chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng với sự hỗ trợ của nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu trên cả nước, quân đội và các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh, Đài PT-TH Quảng Nam đã nhen nhóm ý tưởng phát triển dòng phim tài liệu. Và cùng lúc đó, từ năm 2016, UBND tỉnh có chủ trương hỗ trợ kinh phí đặt hàng cho Đài mỗi năm sản xuất khoảng 05 phim tài liệu lịch sử về đề tài quê hương, về văn hóa của các vùng quê và con người xứ Quảng. Thực tế cho thấy, không ở đâu như Quảng Nam đề tài về chiến tranh cách mạng phong phú và một khi có sự đầu tư kỹ lưỡng trong thực hiện kịch bản, nhân chứng, tư liệu thì phim tài liệu về đề tài chiến tranh cách mạng vẫn thu hút sự quan tâm của mọi người. Đến nay, Đài tự hào có được một nguồn phim tài liệu lịch sử dồi dào, phục vụ công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của địa phương hằng năm; nhất là tuyên truyền về các nhân vật lịch sử, các địa danh của quê hương xứ Quảng anh hùng.

Công tác quảng bá, định vị chương trình, chuyên mục, việc sắp xếp, cơ cấu chương trình PT – TH từng bước đi vào nền nếp, ngày càng chuyên nghiệp. Đến nay, 100% huyện, thị xã, thành phố và trên 30 Sở, ngành đã có chương trình truyền hình, phát thanh phát trên sóng Đài tỉnh. Chính việc phối hợp với một số ngành, đơn vị trong sản xuất các chuyên mục mới trong tỉnh vừa góp phần làm phong phú làn sóng của đài, vừa tạo nguồn thu cho cơ quan theo phương thức xã hội hóa.

Có thể thấy, mỗi năm đi qua, chương trình PT – TH của QRT tương đối đa dạng với nhiều chuyên mục, chuyên đề, gameshow; từng bước vươn lên đáp ứng ngày càng cao nhu cầu nghe và xem truyền hình của nhân dân. Tập thể lãnh đạo và đội ngũ những người làm PT – TH Quảng Nam luôn kiên trì mục tiêu phấn đấu xây dựng chương trình PT – TH trở thành một trong những kênh thông tin chủ lực mang đậm dấu ấn của quê hương xứ Quảng; góp phần tích cực trong việc quảng bá hình ảnh về Quảng Nam, một vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa với bạn bè trong nước và quốc tế.

Trong công tác kỹ thuật, ngay từ những năm thành lập Đài đã xác định phải được đầu tư đúng hướng các trang thiết bị máy móc trên tinh thần đi tắt, đón đầu. Đài tỉnh đã thực hiện tốt chủ trương định hướng đầu tư trang thiết bị phục vụ sự nghiệp PT – TH, không gây ra tình trạng lãng phí, kém hiệu quả và đúng theo các quy định của Nhà nước về đầu tư công. Đài PT – TH Quảng Nam luôn được đánh giá là một trong những đơn vị làm tốt việc việc ứng dụng công nghệ thông tin theo kịp xu hướng phát triển của PT&TH hiện đại trong xu thế chuyển đổi số hiện nay. Tháng 6 năm 2011, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và đánh giá cao những cố gắng của đài trên lĩnh vực này. Ngay từ năm 2008, Đài đã thực hiện đầu tư mạng sản xuất chương trình, kết nối toàn bộ các phòng sản xuất, khai thác và biên tập, lên lịch và phát sóng; hoàn tất công nghệ dựng hình, lồng tiếng, biên tập, phát sóng trên mạng. Đài đã vi tính hóa toàn bộ sản xuất chương trình truyền hình, 100% cán bộ, phóng viên, biên tập viên ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, truyền tin, góp phần thay đổi tư duy tác nghiệp và đạt hiệu quả kinh tế cao (giảm hao mòn trang thiết bị băng từ, cơ khí…), kịp thời phục vụ việc đưa tin tức nhanh nhạy trong ngày, ở bất kể địa bàn nào và cung cấp kịp thời tin tức, phóng sự với các đài của Trung ương và địa phương khi có yêu cầu.

Một mốc son quan trọng trong lĩnh vực phát triển kỹ thuật của là từ tháng 5 năm 2012, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ngành; Đài PT – TH Quảng Nam đã chính thức phát sóng truyền hình lên vệ tinh Vinasat 2; tăng thời lượng phát sóng truyền hình trong ngày lên 18giờ/ngày, khép kín lịch phát sóng trong ngày và tăng dần các chương trình tự sản xuất, thật sự mở ra một chặng đường mới đối với sự nghiệp PT – TH tỉnh nhà. Việc phát sóng lên vệ tinh đối với tỉnh Quảng Nam, một địa bàn với 9 huyện miền núi, nhất là những địa phương vùng cao thật sự có ý nghĩa vì vệ tinh đã giải được bài toán phục vụ 100% địa bàn dân cư được xem truyền truyền hình và nghe phát thanh; hoàn thành chỉ tiêu mà Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII đề ra một cách sớm nhất.

Đài PT – TH Quảng Nam là cơ quan báo chí và là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên theo cơ chế tự chủ tài chính tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và từ ngày 15/8/2021 thực hiện theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Những năm về sau này, Đài triển khai thực hiện tốt lộ trình số hóa của Chính phủ, tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng kỹ thuật về sản xuất, truyền dẫn và phát sóng; từng bước đầu tư hiện đại khâu sản xuất chương trình theo công nghệ HD. Tiếp tục triển khai thực hiện các Dự án mua sắm thiết bị sản xuất chương trình truyền hình theo công nghệ số hóa chuẩn HD. Trong đó phải kể đến dự án phát triển xe truyền hình lưu động theo chuẩn HD và theo đó từ tháng 9 năm 2019, việc sản xuất, phát sóng tất cả các chương trình truyền hình hằng ngày đều theo chuẩn HD.

Từ tháng 10 năm 2021, bên cạnh việc phát sóng mỗi ngày 18 giờ trong ngày trên sóng truyền hình thì thời lượng phát sóng phát thanh cũng đã tăng từ 2 giờ 20 lên 18 giờ trong ngày. Đây là một cố gắng rất lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo thêm kênh thông tin lan tỏa nhanh, phục vụ thiết thực cho công tác tuyên truyền, nhất là tại các địa bàn miền núi, hải đảo.

Hiện nay, Đài PT – TH Quảng Nam với đầy đủ các loại hình báo chí với nhiều kênh thông tin như: Báo nói (FM Quảng Nam, tần số 96,7 Mz và nghe trên app QRT onlien), Truyền hình Quảng Nam với kênh sóng QRT, Trang Thông tin điện tử với tên miền: qrt. vn. Bây giờ chỉ cần với chiếc điện thoại thông minh, tải ứng dụng QRT onlien là có thể xem truyền hình, nghe phát thanh cả ngày.

Trên nhiều lĩnh vực, có thể khiêm tốn mà nhìn nhận rằng, 25 năm qua Đài PT – TH Quảng Nam đã thể hiện sự trưởng thành của mình từ việc không ngừng nâng cao nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ phóng viên, phát triển các chương trình mang đậm bản sắc quê hương xứ Quảng, quan tâm trong việc đầu tư, phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin và nhờ vậy chất lượng, nội dung tuyên truyền ngày một cải tiến hơn.

Trong hoạt động đời sống báo chí nói chung và lĩnh vực PT – TH nói riêng ngày càng có những khó khăn nhất định, tập thể Ban Giám đốc Đài luôn đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhất là tư tưởng đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Đài luôn quan tâm hàng đầu đến việc đề cao ý thức trách nhiệm đảng viên của người làm báo, nhất là trong đội ngũ phóng viên và cán bộ lãnh đạo từ trưởng, phó phòng trở lên.

Từ trước đến nay, Báo chí cách mạng là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân. Báo chí hiện nay đang bị cạnh tranh khốc liệt với các loại hình thông tin khác. Trong điều kiện kinh tế thị trường, bên cạnh hoạt động mang tính thương mại, dịch vụ mà còn thực hiện nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu cho xã hội. Bởi vậy, sự hỗ trợ của Nhà nước cho việc duy trì, làm tốt hơn nữa công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay để báo chí vươn lên phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

Trước những vấn đề phức tạp phát sinh trong đời sống xã hội, gây dư luận trái chiều, Đài tỉnh đều có sự định hướng tư tưởng trong nội bộ và chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyên truyền theo đúng định hướng của cơ quan có thẩm quyền, nhất là các thông tin trên trang mạng xã hội. Nhờ sự rèn luyện, ý thức trách nhiệm mà từng cán bộ, viên chức và người lao động của Đài được nâng cao nhận thức, trình độ chính trị, năng lực quản lý và chuyên môn để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ chủ chốt gương mẫu trong việc học tập, rèn luyện phẩm chất chính trị, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, điều đáng mừng là đội ngũ phóng viên là những người trực tiếp tiếp xúc với cơ sở, các ngành, địa phương để tổ chức sản xuất tin, bài, chuyên mục phát sóng hằng ngày suốt 25 năm qua chưa có trường hợp nào có biểu hiện vi phạm đạo đức người làm báo, gây phiền hà cho cơ sở. Bộ phận kỹ sư, kỹ thuật viên của Đài có tinh thần sáng tạo, vượt khó tự học, không ngừng vươn lên nắm bắt các công nghệ PT – TH hiện đại.

Trong các mặt hoạt động khác, Đài đã thực hiện nghiêm túc công khai minh bạch về công tác cán bộ, công tác tài chính, thi đua khen thưởng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác quản lý, mua sắm, sử dụng tài sản công được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Việc xây dựng và thường xuyên bổ sung, cập nhật thực hiện đúng theo Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan hằng năm đã tạo không khí dân chủ trong Đài, qua mỗi năm từng bước cải thiện mức thu nhập cho mọi người.

Cùng với sự phát triển của Đài tỉnh, các Đài TT – TH, nay là Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố cũng đã có những bước tiến quan trọng về đội ngũ, tay nghề và cơ sở vật chất, trang thiết bị; nhiều phóng viên đã có kinh nghiệm, đóng góp nhiều tác phẩm cho sóng Đài tỉnh. Dù có bị gián đoạn về mô hình quản lý nhưng những năm qua Đài tỉnh luôn có sự phối hợp, hướng dẫn và đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ giúp các Đài hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị. Nhiều chuyên mục cộng tác của các ngành ở tỉnh cũng đã góp phần làm phong phú thêm nội dung làn sóng PT-TH của tỉnh, phản ánh chuyên sâu, kịp thời hoạt động của các ngành trong suốt chặng đường 25 năm qua.

Để có được những thành quả, những dấu ấn tốt đẹp đó, tập thể cán bộ, viên chức Đài PT-TH Quảng Nam 25 năm qua luôn trân trọng sự chăm lo, chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành; các huyện , thị xã, thành phố; sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong nhiều nhiệm kỳ qua; sự đóng góp công sức, tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động của đài qua nhiều thế hệ; sự phối hợp, chia sẻ hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và nhất là sự yếu mến, quan của quý khán, thính giả, bạn nghe đài, xem truyền hình trong và ngoài tỉnh.

25 năm, chặng đường 1/4 thế kỷ, tập thể Đài PT – TH Quảng Nam đã lớn lên từ sự đoàn kết, năng động và sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của các Sở, ban, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài tỉnh. Bài học lớn nhất trong suốt chặng đường vừa qua Đài là đã xác định đúng chức năng, nhiệm vụ của mình là cơ quan tuyên truyền của Đảng, của Nhà nước và là diễn đàn của nhân dân; từ đó xác định được vị trí, trách nhiệm của từng cá nhân. Tập thể Đài tỉnh đoàn kết, thống nhất cùng chia sẻ những khó khăn, trăn trở cho sự ổn định, phát triển của làn sóng.

Trước yêu cầu phát triển giai đoạn mới của tỉnh, Đài PT – TH Quảng Nam phải vươn lên đáp ứng vai trò của một cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò to lớn của Nhân dân trong phát triển KT – XH; quảng bá hình ảnh Quảng Nam, góp phần thu hút các nguồn lực trong và ngoài tỉnh vì sự giàu mạnh của tỉnh. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đang tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, trong đó có lĩnh vực truyền thông, báo chí, PT – TH; phù hợp với xu thế phát triển của truyền thông số như hiện nay; giảm sự gia tăng áp lực cạnh tranh lên các loại hình báo chí PT – TH truyền thống trước sự bùng nổ của mạng xã hội và thói quen, phương tiện đón nhận thông tin của công chúng cũng đang có sự thay đổi mạnh mẽ. Do đó, việc ứng dụng công nghệ mới, đón nhận tiến bộ của ngành PT – TH vào quy trình sản xuất, quản lý, phát sóng là yêu cầu quan trọng để Đài PT – TH Quảng Nam có những bước thay đổi phù hợp và giữ vững được đà phát triển.

Những kết quả trên chặng đường 25 năm qua sẽ tiếp tục là hành trang cho chặng đường sắp tới. Đảng và Nhà nước tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của báo chí nói chung, PT – TH nói riêng trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng của đất nước; tiếp tục đầu tư và nâng cao chất lượng, phát huy mạnh mẽ chức năng thông tin, giáo dục, tổ chức và phản biện xã hội của các phương tiện thông tin đại chúng vì lợi ích của nhân dân và của địa phương. Tin tưởng rằng, với những định hướng lớn trong công tác tuyên truyền; về vai trò, vị trí quan trọng của báo chí trong đời sống xã hội hiện nay và một khi hạ tầng sản xuất, phát sóng chương trình của Đài trong thời gian qua và hiện tại đã được quan tâm bổ sung, đầu tư theo hướng hiện đại hoá, nhất là việc triển khai thực hiện Đề án: “Phát triển Đài PT – TH Quảng nam trong thời kỳ chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 3000” đã được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 12 năm 2021; sẽ góp phần tạo nền tảng quan trọng để Đài tỉnh thực sự vươn lên làm tốt nhiệm vụ là cơ quan truyền thông chủ lực, chính thống, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.