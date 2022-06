05 tập thể và 10 cá nhân được khen thưởng về phòng cháy chữa cháy

Sáng ngày 14/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 83/2017 của Chính phủ và 01 năm thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và tình hình, kết quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 202. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị.

Qua 05 năm triển khai Nghị định 83 của Chính phủ, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công an tỉnh đã khảo sát, xây dựng trình các cấp thẩm quyền phê duyệt 92 phương án cứu nạn, cứu hộ, 654 phương án chữa cháy kết hợp thực hiện cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp nhận và xử lý 328 tin báo về cháy, nổ và sự cố, tai nạn, trực tiếp tham gia cứu nạn cứu hộ 328 vụ việc. Qua đó đã kịp thời cứu sống trên 100 người trong các vụ tai nạn đuối nước, người bị nạn mắc kẹt trong các phương tiện giao thông, trong các đám cháy, hướng dẫn sơ tán và hỗ trợ di chuyển hơn 1.000 hộ dân với 5.600 nhân khẩu trong vùng bị nước lũ cô lập đến nơi an toàn. Phối hợp tổ chức tìm kiếm 86 thi thể nạn nhân bị tai nạn đuối nước, 03 thi thể nạn nhân trong tai nạn sạt lở đất đá…Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm, duy trì thường xuyên và được đẩy mạnh trong các đợt cao điểm. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tổ chức hơn 10.000 lượt kiểm tra tại các nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh, qua công tác kiểm tra, đã phát hiện nhiều thiết sót về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời hướng dẫn hơn 414 hộ gia đình ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy….

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Nghị định 83/2017 về công tác cứu nạn cứu hộ cuả lực lượng phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh biểu dương và ghi nhận những thành tích của lực lượng phòng cháy chữa cháy trong việc thực hiện Nghị định 83/2017 của Chính phủ. Tuy nhiên, tình hình cháy nổ, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Công tác ứng phó cứu nạn, cứu hộ của lực lượng tại chỗ còn nhiều bất cập và kỹ năng cứu nạn, cứu hộ, kỹ năng thoát nạn của con người còn nhiều hạn chế. Vì vậy, cần phải có sự đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác ứng phó ở giai đoạn ban đầu cho lực lượng tại chỗ, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do cháy, nổ và các tai nạn, sự cố gây ra. Nhất là đối với cơ sở tập trung đông người như Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Trung tâm thương mại, siêu thị, tòa nhà cao tầng, trường học, nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất; chú trọng các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các nguyên nhân, điều kiện rủi ro xảy ra sự cố tai nạn thương tích, cháy nổ, tai nạn lao động.

Viết Tuyên – Trần Chiến