Như vậy năm học mới 2022 – 2023 đã chính thức bắt đầu. Đây là một năm học hết sức đặc biệt, bởi không chỉ sau thời gian nghỉ hè mà còn sau thời gian dài do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Giờ đây do dịch Covid-19 được kiểm soát, các em được trở lại học tập tập trung, được gặp thầy cô giáo, bạn bè là niềm vui sướng không gì bằng. Song đối với những học sinh có hoàn cảnh kém may mắn thì năm học mới cũng đồng nghĩa bắt đầu những nỗi lo toan mới.

Ngọc Trang – Quốc Thành