Giữ bình yên nơi đảo tiền tiêu

Đóng chân trên xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), thành phố Hội An, nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió. Cán bộ, chiến sĩ gắn bó máu thịt với Nhân dân, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đảo tiền tiêu Cù Lao Chàm ngày càng giàu mạnh, phát triển.

Đảo Cù Lao Chàm nằm cách bờ biển Cửa Đại Thành phố Hội An gần 20Km về phía đông và có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh. Nhiều năm qua, đơn vị thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ xuất – nhập người và phương tiện ra vào trên địa bàn. Phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng, các ngành và địa phương, xử lý tốt các tình huống về quốc phòng, an ninh và các vấn đề xảy ra không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. Đồng thời đấu tranh có hiệu quả chống lại các hoạt động tình báo, gián điệp, phản động lưu vong xâm nhập và các loại tội phạm. Qua đó, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng biển đảo đơn vị quản lý.

Để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu là phải xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Chính vì thế cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Cù Lao Chàm luôn nêu cao tinh thần tận tâm, tận tụy, gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã đảo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của quần chúng trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đặc biệt những năm gần đây, đơn vị đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội xóa đói, giảm nghèo, gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Nhiều chương trình, mô hình đã và đang phát huy tốt hiệu quả như: “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới, “Xây dựng nhà Đại đoàn kết; Nhà Tình thương; Mái ấm chiến sỹ nơi biên giới; Chương trình “Vì những con tàu xa khơi” hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển… và nhiều mô hình ý nghĩa khác, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên đảo.

Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đơn vị còn làm tốt công tác giúp dân phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trong mỗi mùa mưa bão hay thiên tai, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn xác định rõ trách nhiệm của mình, không quản ngại khó khăn, vất vả, dầm mình trong bão lũ, cứu giúp nhân dân trong hoạn nạn, vượt qua khó khăn, tham gia sơ tán người đến nơi an toàn; sửa chữa hàng chục ngôi nhà bị sập đổ. Đó là tình cảm thân thương, là trách nhiệm của người chiến sĩ Biên phòng.

Trong giai đoạn cách mạng mới, nhận rõ vị trí vai trò đặc biệt quan trọng của sự nghiệp quản lý, bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm hôm nay, nguyện ra sức phấn đấu, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng BĐBP, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết một lòng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, cùng quân và dân nơi đây, xây dựng đảo tiền tiêu Cù Lao Chàm ngày càng giàu đẹp và phát triển.

Văn Vinh – Hồng Anh