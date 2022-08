Quảng Nam: doanh thu dịch vụ du lịch tăng cao

Thống kê đến cuối tháng 7 vừa qua, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch tại Quảng Nam đạt hơn 3 triệu lượt khách, tăng gấp 9 lần so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lữ hành tháng 7 vừa qua cũng tăng cao so với tháng 6, cũng như cùng kỳ.

Du khách tham quan phố cổ Hội An

Trong số hơn 3 triệu lượt khách đến Quảng Nam trong 7 tháng qua, khách quốc tế chiếm 167 nghìn lượt khách, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ; khách nội địa đạt hơn 2,9 triệu lượt khách, tăng gấp 9 lần so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lữ hành tháng 7 vừa qua cũng đã đạt gần 16 tỷ đồng, tăng 51% so với tháng trước. Đưa doanh thu dịch vụ lữ hành 7 tháng của Quảng Nam lên gần 43 tỷ đồng, tăng trên 195% so với cùng kỳ. Doanh thu từ các dịch vụ khác tháng 7 đạt trên 450 tỷ đồng, tăng gần 3% so với tháng trước và tăng trên 25% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng năm 2022, doanh thu từ dịch dịch vụ khác hơn 3 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Mục tiêu của ngành Du lịch khi mở cửa du lịch trở lại trong năm 2022 là đón được khoảng 65 triệu lượt khách, trong đó có 60 triệu lượt khách nội địa và 5 triệu lượt khách quốc tế.

