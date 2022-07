Quảng Nam: 6 tháng đầu năm 2022 doanh thu du lịch ước đạt 1.710 tỷ đồng

Qua 6 tháng đầu năm 2022, khu vực dịch vụ trên đà phục hồi và có nhiều, khởi sắc, tăng gần 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, hoạt động du lịch dần phục hồi khi Quảng Nam được chọn đăng cai Năm du lịch quốc gia 2022.

Du khách tham quan phố cổ Hội An

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt gần 2,3 triệu lượt, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 91 nghìn lượt, tăng gấp 6 lần; khách nội địa ước đạt gần 2,2 triệu lượt, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước. Khách tham quan ước đạt 1,6 triệu lượt, tăng gấp 9 lần so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách lưu trú du lịch cũng tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ, ước đạt gần 740 nghìn lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 1.710 tỷ đồng, tăng gấp 14 lần so với cùng kỳ năm 2021. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 4.019 tỷ đồng.

Kim Ngân