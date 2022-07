Khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 954.000 lượt người

Theo số liệu Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 vừa qua đạt 352.600 lượt người, tăng 49% so với tháng trước và gấp hơn 47 lần so với cùng kỳ năm ngoái do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.

Khách du lịch tham quan phố cổ Hội An.

Tính chung 7 tháng của năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 954.600 lượt người, vẫn giảm hơn 90% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch Covid 19. Tổng cục Du lịch cũng thông tin cho biết: Dữ liệu từ Google chỉ ra rằng lượng tìm kiếm từ nước ngoài về du lịch Việt Nam đang trên đà tăng cao qua từng tháng. Để đạt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế năm nay, công tác quảng bá quốc tế đang tiếp tục được đẩy mạnh tại nhiều thị trường tiềm năng như Tây Âu, Mỹ, Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Nguồn: TTXVN