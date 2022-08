Khách quốc tế đến Quảng Nam giảm mạnh

Bảy tháng đầu năm, khoảng 167 nghìn khách quốc tế đến tham quan, lưu trú tại Quảng Nam, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2021, dù vậy so với năm 2019 thì tỷ lệ khách quốc tế giảm gần 94%.

Khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An

Tháng 7, 8 được xem là “điểm nhấn” của khách du lịch đến Quảng Nam. Qua 7 tháng đầu năm, tổng lượt khách tham quan, lưu trú đến Quảng Nam đạt gần 3,1 triệu lượt. Trong đó, khách nội địa trên 2,9 triệu lượt, tăng gấp 9 lần so với cùng kỳ năm 2021, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, khách quốc tế khá thấp, ước đạt 167 nghìn lượt, giảm 94% so với cùng kỳ năm 2019.Tại TP.Hội An, tỷ lệ lấp phòng và thời gian lưu trú của khách quốc tế bình quân đạt 1,23 đêm, con số được xem là rất thấp so với thời điểm trước dịch Covid-19.

Vừa qua, Sở VH-TT&DL Quảng Nam đã điều chỉnh mục tiêu đón khách quốc tế từ 1,7 triệu lượt (đặt ra từ đầu năm) xuống còn 700 nghìn lượt khách quốc tế đến Quảng Nam trong năm 2022. Dù vậy, theo nhận định của các doanh nghiệp con số này cũng sẽ khó hoàn thành.

Kim Ngân