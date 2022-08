Sáng ngày 22.8, huyện Bắc Trà My khai trương Trung tâm giới thiệu trưng bày sản phẩm quế và sản phẩm công nghiệp nông nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2022. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My lần thứ nhất năm 2022 và là chuỗi hoạt động nằm trong năm du lịch quốc gia 2022 mà tỉnh Quảng Nam đang đăng cai.

Khai trương Trung tâm giới thiệu trưng bày sản phẩm quế và sản phẩm công nghiệp nông nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2022

Trung tâm giới thiệu trưng bày sản phẩm có tổng diện tích hơn 500m2, tổng mức đầu tư gần 5 tỷ đồng, nơi đây sẽ diễn ra các hoạt động trưng bày, triển lãm hàng nông sản, sản phẩm OCOP của huyện Bắc Trà My. Ngay trong buổi khai trương, 13 xã, thị trấn của huyện Bắc Trà My với 20 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, bao gồm 11 sản phẩm OCOP, 4 sản phẩm tiền OCOP và các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu của địa phương đã được trưng bày giới thiệu. Ngoài ra, còn có 10 doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh và 2 huyện Nam Trà My, Tiên Phước cũng tham gia trưng bày tại đây.

Các sản phẩm trưng bày tại Trung tâm

Có khoản 170 sản phẩm tham gia trưng bày, 20 sản phẩm được sản xuất, chế biền từ cây quế Trà My, gồm tinh dầu quế, dung dịch sát khuẩn, dầu xoa bóp… Các sản phẩm tham gia trưng bày đều đảm bảo chất lượng, có bao bì, nhãn mác đảm bảo theo quy định.

Hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu huyện Bắc Trà My nhằm kích cầu giao thương hàng hóa, tiêu dùng, sản xuất của không chỉ người dân nơi đây, mà còn của cả trục quốc lộ 40B nối liền Tiên Phước, Bắc Trà My và Nam Trà My, hoạt động diễn ra đến hết ngày 23.8

Tấn Sỹ – Xuân Lam – Hăng Nhông