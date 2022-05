4 tháng đầu năm 2022, doanh thu du lịch ước đạt 8,3 tỷ đồng

Trong 4 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Quảng Nam ước đạt 20,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu du lịch lữ hành ước đạt gần 8,3 tỷ đồng, tăng 13,8%.

Doanh thu du lịch tăng trong 4 tháng đầu năm.

Tổng lượt khách lưu trú trong tháng 4 ước đạt gần 162 nghìn lượt khách, tăng 53,6% so với tháng trước. Tổng lượt khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ đạt hơn 5,3 nghìn lượt khách, gấp 2,2 lần so với tháng trước. Đặc biệt trong dịp lễ 30/4 và 1/5, đã có hơn 200 nghìn lượt khách đến Quảng Nam. Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang, mở cửa đón khách từ ngày 29/4 cũng thu hút khoảng 10.000 lượt khách đến tham quan, du lịch. Đây thực sự là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi trở lại của hoạt động du lịch tại Quảng Nam.

Kim Ngân – Quốc Thành