TIN LŨ TRÊN CÁC SÔNG VU GIA, THU BỒN – Tin phát lúc 21 giờ 30 phút, ngày 06/11/2020

TIN LŨ

TRÊN CÁC SÔNG VU GIA, THU BỒN

I. Nhận xét.

Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia – Thu Bồn đang lên. Mực nước lúc 21 giờ ngày 06/11/2020 như sau:

Trên sông Vu Gia tại:

– Ái Nghĩa là: 5.94m, dưới báo động I: 0.56m;

Trên sông Thu Bồn tại:

– Giao Thủy là 5.71m, dưới báo động I: 0.79m;

– Câu Lâu là 1.55m, dưới báo động I: 0.45m;

– Hội An là 0.99m, dưới báo động I: 0.01m;

II. Dự báo.

Trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn tiếp tục lên; Mực nước lũ trên các sông có khả năng như sau:

Trên sông Vu Gia: tại Ái Nghĩa lên 8.00m, ở mức báo động II.

Trên sông Thu Bồn tại:

– Giao Thủy lên 8.50 dưới báo động III là 0.30m,

– Câu Lâu 3.80m dưới báo động III là 0.20m,

– Hội An ở mức 2.00m ở mức báo động III.

III. Cảnh báo.

Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét ở các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối, vùng núi các huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở bờ sông, bờ biển các địa phương ven biển của tỉnh.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng, ngập úng cục bộ tại các đô thị, các vùng trũng thấp ở trung và hạ lưu các sông Vu Gia, Thu Bồn.

IV. Thông tin cảnh báo về cấp độ rủi ro thiên tai do lũ.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp độ 2.

Tình hình lũ lụt có diễn biến phức tạp, khó lường; Kính đề nghị các cấp, các ngành theo dõi chặt chẽ, có phương án chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Bản tin tiếp theo được phát lúc 03 giờ 30 ngày 07/11/2020.