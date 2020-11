TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG – Phát lúc 15h30/30/11

Hiện nay (30/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Dự báo: Đêm nay và ngày mai (01/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 – cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên các địa phương Quảng Nam từ đêm nay (30/11) đến ngày mai (01/12) tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, vùng núi đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt phổ biến từ 19 – 22 độ C. Trên đất liền gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3, ven biển cấp 4, giật cấp 5. Vùng biển có mưa rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển các tỉnh Trung Bộ có biện pháp phòng tránh gió mạnh và sóng biển cao.