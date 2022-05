TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Ngày hôm nay (16/5), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi thuộc khu vực Trung Trung Bộ gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tại trạm Cù Lao Chàm đã có gió giật 7.

Dự báo: Trong đêm nay (16/5) không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía nam.

Đêm nay (16/5), trên đất liền có gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở Vịnh Bắc Bộ, trong ngày hôm nay có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sau giảm dần; biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Dự báo thời tiết các địa phương Quảng Nam trong 24 giờ tới: Nhiều mây, có mưa, mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21 – 23 độ C, đêm và sáng có nơi trời lạnh. Trên đất liền gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3, ven biển cấp 3 – cấp 4, giật cấp 5. Vùng biển có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, gió Bắc đến Đông Bắc mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa; Sóng biển cao 2,0 – 3,0m; Tình trạng biển: Biển động mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Nam, vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có biện pháp phòng tránh gió mạnh và sóng biển cao.

