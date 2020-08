TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của đới gió mùa Tây Nam gây hiệu ứng phơn, kết hợp với phần xa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên ngày hôm qua (28/8) nắng nóng đã xảy ra diện rộng ở vùng đồng bằng và một số nơi ở vùng núi. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 36.2 độ C, độ ẩm 56%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 34.3 độ C, độ ẩm 65%.

Dự báo, ngày hôm nay (29/8) các địa phương vùng đồng bằng tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng và một số nơi ở vùng núi, nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34 – 36 độ C; độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 55 – 65%; thời gian xảy ra nhiệt độ cao hơn 35 độ C từ 11 giờ 00 – 14 giờ 30.

Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm tương đối thấp nhất tại một số địa phương cụ thể như sau:

+ Thành phố Tam Kỳ: Nhiệt độ cao nhất 35 – 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất 55 – 60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 giờ 00 đến 14 giờ 30.

+ Thành phố Hội An: Nhiệt độ cao nhất 34 – 35 độ C. Độ ẩm thấp nhất 58 – 63%.

+ Thị xã Điện Bàn: Nhiệt độ cao nhất 35 – 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất 55 – 60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 giờ 00 đến 14 giờ 30.

+ Thị trấn Núi Thành: Nhiệt độ cao nhất 35 – 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất 55 – 60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 giờ 00 đến 14 giờ 30.

+ Thị trấn Trà My: Nhiệt độ cao nhất 34 – 35 độ C. Độ ẩm thấp nhất 60 – 65%.

+ Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiệt độ cao nhất 34 – 35 độ C. Độ ẩm thấp nhất 58 – 63%.

+ Thị trấn Prao: Nhiệt độ cao nhất 33 – 34 độ C. Độ ẩm thấp nhất 60 – 65%.

Trong 48 – 72 giờ tới: Nhiều khả năng kết thúc đợt nắng nóng này, nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến dưới 35 độ C; độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 55 – 65%.

Tin phát lúc 09 giờ 30 phút