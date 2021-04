TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên trưa hôm nay một số nơi ở vùng núi đã có nắng nóng. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ tại một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 33.4 độ C, độ ẩm 71%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 35.5 độ C, độ ẩm 61%.

Dự báo, ngày mai (02/4) nắng nóng nhẹ còn xảy ra ở một số địa phương vùng núi, nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 33 – 35 độ C; độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 60 – 70.

Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm tương đối thấp nhất tại một số địa phương cụ thể như sau:

+ Thành phố Tam Kỳ: Nhiệt độ cao nhất 32 – 33 độ C. Độ ẩm thấp nhất 65 – 70%.

+ Thành phố Hội An: Nhiệt độ cao nhất 31 – 32 độ C. Độ ẩm thấp nhất 65 – 70%.

+ Thị xã Điện Bàn: Nhiệt độ cao nhất 31 – 32 độ C. Độ ẩm thấp nhất 63 – 68%.

+ Thị trấn Núi Thành: Nhiệt độ cao nhất 32 – 33 độ C. Độ ẩm thấp nhất 63 – 68%.

+ Thị trấn Trà My: Nhiệt độ cao nhất 34 – 35 độ C. Độ ẩm thấp nhất 60 – 65%.

+ Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiệt độ cao nhất 34 – 35 độ C. Độ ẩm thấp nhất 60 – 65%.

+ Thị trấn Prao: Nhiệt độ cao nhất 33 – 34 độ C. Độ ẩm thấp nhất 60 – 65%.

Trong 48 – 72 giờ tới: Từ ngày 03/4 nắng nóng giảm dần và có khả năng kết thúc đợt nắng nóng này.

Nắng nóng làm cho nhiệt độ trong ngày lên cao và độ ẩm không khí xuống thấp; Vì vậy, cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy rừng ở trung du và vùng núi; cháy nổ, hỏa hoạn ở các khu công nghiệp, khu dân cư. Nắng nóng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Trong những ngày xảy ra nắng nóng, vào chiều và chiều tối khả năng xuất hiện mưa rào và dông, các địa phương cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin phát lúc 15 giờ 30 phút