TIN DỰ BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM – Tin phát lúc 21h30 ngày 10/11

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 12 kết hợp không khí lạnh tăng cường.

Trong 24 giờ qua các địa phương trong tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24 giờ (từ 19 giờ ngày 09/11 đến 19 giờ ngày 10/11) tại các địa phương phía Bắc tỉnh phổ biến 50 – 100mm, các địa phương phía Nam tỉnh phổ biến 120 – 200mm, có nơi cao hơn 200mm như: Trà My (huyện Bắc Trà My) 246mm, Xuân Bình (huyện Núi Thành) 327mm.

Dự báo: Từ đêm nay (10/11) đến ngày (12/11) các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Cường độ mưa to đến mưa rất to tập trung từ đêm nay (10/11) đến ngày mai (11/11). Tổng lượng mưa phổ biến từ 150 – 300mm, có nơi trên 350mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.

Cảnh báo sạt lở đất, lũ quét, ngập úng: Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối, thuộc các huyện như: Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước và Hiệp Đức. Ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp thuộc các huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên, Thị xã Điện Bàn, TP Hội An và TP Tam Kỳ (một số phường xã ven sông Bàn Thạch và sông Tam Kỳ).

Để chủ động phòng tránh nhằm giảm nhẹ thiệt hại thiên tai do mưa lũ gây ra; Đề nghị các cấp, ngành, địa phương chú ý theo dõi chặt chẽ các bản tin thời tiết thủy văn tiếp theo.