TIN DỰ BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM – Phát lúc 21h00/22/9/2021

Hiện nay dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Bộ nối với Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực biển Đông, Áp thấp nhiệt đới có xu hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo: Do ảnh hưởng của hệ thống thời tiết trên nên từ ngày 23 đến ngày 25/9 các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cường độ mưa to đến mưa rất to tập trung chủ yếu từ chiều ngày 23 đến hết ngày 24/9. Tổng lượng mưa tại vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Nam phổ biến từ 150 – 250mm, có nơi trên 300mm, vùng núi phía Bắc phổ biến từ 120 – 220mm, có nơi trên 250mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Cảnh báo sạt lở đất, lũ quét, ngập úng: Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối.

Để chủ động phòng tránh nhằm giảm nhẹ thiệt hại thiên tai do mưa lũ gây ra; Đề nghị các cấp, ngành, địa phương chú ý theo dõi chặt chẽ các bản tin thời tiết thủy văn tiếp theo.

