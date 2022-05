TIN DỰ BÁO MƯA DIỆN RỘNG VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Hiện nay (01/5), không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam, rãnh thấp ở phía nam đang có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc.

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của rãnh thấp phía nam nên từ ngày hôm nay 01/5 đến ngày 02/5 các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với cường độ mưa phổ biến 20 – 40mm, có nơi trên 50mm trong 24h.

Cảnh báo: Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các địa phương vùng núi và trung du.

Cấp độ rủi ro do thiên tai: cấp 1.

Kính đề nghị các cấp, các ngành, địa phương chú ý theo dõi, chủ động phương án phòng tránh thiên tai.

