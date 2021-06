Sáng sớm nay (13/6), sau khi bão số 2 đổ bộ vào đất liền đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trưa nay, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 2, ở huyện đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; ở đảo Hòn Ngư có gió giật cấp 9; ở đảo Hòn Dấu có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trên đất liền ven biển ở Văn Lý (Nam Định) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, TP. Thái Bình có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10; ở Ninh Bình, Nghệ An có gió giật cấp 7-8. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 120 – 280mm, có nơi trên 300mm.

Hồi 13 giờ ngày 13/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 104,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và tan dần.

Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 2./.

Tin phát lúc 14 giờ 00 phút.