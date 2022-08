TIN CUỐI CÙNG VỀ CƠN BÃO SỐ 2

Sáng nay (11/8), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 2) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 8, Cô Tô (Quảng Ninh) và Phù Liễn (Hải Phòng) có gió giật cấp 6. Đêm qua (10/8) và sáng nay (11/8), ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 10/8 đến 10h ngày 11/8) có nơi trên 180mm như: Hương Sơn (Hà Nội) 218mm, Phong Phú (Hòa Bình) 209.4mm, Ân Thi (Hưng Yên) 204.8mm, Tân Lạc (Hòa Bình) 201.2mm, Ba Sao (Hà Nam) 189.2mm,…

Hồi 10 giờ ngày 11/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tan dần.

Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 2./.

Tin phát lúc 11 giờ 00 phút.