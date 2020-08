TIN CUỐI CÙNG VỀ BÃO SỐ 2                                                       

Đầu giờ chiều nay (02/8), bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào các tỉnh Ninh Bình – Thanh Hóa. Chiều tối nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, ở Hòn Dấu đã quan trắc được gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; ở trạm Văn Lý có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Trên đất liền ven biển các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió mạnh cấp 6 – cấp 7.

Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 – 400mm, có nơi trên 500mm; Ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 – 200mm, có nơi trên 250mm.

Ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Hồi 16 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 105,4 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, suy yếu và tan dần.

Thời tiết Quảng Nam 24 giờ tới:

Trên đất liền: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Vùng biển Quảng Nam: Có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao từ 1,0 – 2,0m. Tình trạng biển: Biển động nhẹ.

Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 2./.

Tin phát lúc 17 giờ 00 phút.