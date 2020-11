TIN CUỐI CÙNG VỀ BÃO SỐ 12 (Bão Etau)  

Do ảnh hưởng của bão số 12, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và An Nhơn (Bình Định), Sông Cầu (Phú Yên), Tuy Hòa (Phú Yên) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và phía Đông của Đắk Lắk đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa (tính từ 19h ngày 9/11 đến 16h ngày 10/11) phổ biến 100 – 350mm.

Chiều nay (10/11), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 12) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Tây Nguyên.

Hồi 16 giờ ngày 10/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và tan dần.

Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 12./.

Tin phát lúc 17 giờ 00 phút.