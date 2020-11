TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão Atsani)

Hiện nay (06/11), ở vùng biển phía Đông Bắc Phi-líp-pin có một cơn bão (tên quốc tế là Atsani) đang hoạt động.

Hồi 01 giờ ngày 06/11, vị trí tâm bão Atsani ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 290km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 – cấp 10 (75 – 100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km. Đến 01 giờ ngày 07/11, vị trí tâm bão ở khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 – cấp 9 (60 – 90km/giờ), giật trên cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 01 giờ ngày 08/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 – cấp 7 (40 – 60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10km, suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.

Thời tiết Quảng Nam 24 giờ tới:

Trên đất liền: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 – cấp 3, ven biển cấp 4 – cấp 5.

Vùng biển Quảng Nam: Có mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh, gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2,0 – 4,0m. Tình trạng biển: Biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2.

Tệp đính kèm :