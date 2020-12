TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG – Tin phát lúc 09h00/20/12

Hồi 07 giờ ngày 20/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 170km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 – 60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 – 15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 20/12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 130km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 – 75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 21/12, vị trí tâm bão ở khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60 – 90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,0 đến 117,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 07 giờ ngày 22/12, vị trí tâm bão ở khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, ngay trên phía Bắc Huyền Trân. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 – cấp 9 (60 – 90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6 – cấp 7, sau tăng lên cấp 8 – cấp 9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5,0 – 7,0m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6 – 10 độ Vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6 – cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,5 – 4,0m.

Dự báo thời tiết các địa phương Quảng Nam trong 24 giờ tới:

Trên đất liền: Có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3, ven biển cấp 3 – cấp 4.

Vùng biển: Có mưa rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 6 – cấp 7, giật cấp 8; Sóng biển cao từ 2,0 – 4,0m; Tình trạng biển: biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Nam, Vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có biện pháp phòng tránh gió mạnh, lốc xoáy và sóng biển cao.

