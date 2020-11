TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BIỂN ĐÔNG

Hồi 19 giờ ngày 07/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 124,5 độ Kinh Đông, trên bờ biển miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 – 50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và đi vào Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 08/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 – 60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 11,0 đến 15,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 118,5 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 160km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 – 75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 – 25km và có khả năng mạnh thêm.

Thời tiết Quảng Nam 24 giờ tới:

Trên đấ t li ề n: Nhi ề u m â y, có mưa vài nơi, trưa chiều mai có nơi giảm mây nắng yếu, gi ó Đ ô ng B ắ c c ấ p 2 – c ấ p 3.

Vùng bi ể n Qu ả ng Nam: C ó m ư a vài nơi, gi ó Đ ô ng B ắ c c ấ p 5, giật c ấ p 6. S ó ng bi ể n cao t ừ 1,5 – 2,5m. T ì nh tr ạ ng bi ể n: Bi ể n độ ng nhẹ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 1.

