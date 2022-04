PHÂN TÍCH XU THẾ VÀ DỰ BÁO THỜI TIẾT PHỤC VỤ LỄ 30/4 – 01/5 (Từ ngày 01/5/2022 đến ngày 03/5/2022)

1. Hình thế thời tiết:

Từ chiều ngày 01/5 – 03/5 ảnh hưởng kết hợp phần phía Tây Nam áp cao lạnh lục địa tăng cường và phần phía Bắc rãnh thấp có trục qua Nam Trung Bộ nâng trục dần lên phía Bắc.

Thời tiết đất liền:

Từ ngày 01 – 02/5/2022: Có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21 – 23 độ C, cao nhất phổ biến 27 – 29 độ C.

Ngày 03/5/2022: Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, đêm và sáng có nơi trời lạnh; Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20 – 22 độ C, cao nhất phổ biến 28 – 30 độ C.

Dự báo thời tiết các địa phương cụ thể như sau:

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ

01/5/2022 TP Tam Kỳ Có mưa, có lúc mưa vừa và dông. 23 – 28

TP Hội An Có mưa, mưa rào và dông. 22 – 27

TX Điện Bàn Có mưa, mưa rào và dông. 22 – 28

TT Núi Thành Có mưa, có lúc mưa vừa và dông. 23 – 29

TT Trà My Có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 21 – 29

TT Thạnh Mỹ Có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 22 – 29

TT Prao Có mưa, có lúc mưa vừa và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, đêm trời lạnh. 21 – 27

02/5/2022 TP Tam Kỳ Có mưa, mưa rào và dông. 22 – 28

TP Hội An Có mưa, mưa rào và dông. 22 – 27

TX Điện Bàn Có mưa, mưa rào và dông. 23 – 28

TT Núi Thành Có mưa, có lúc mưa vừa và dông. 23 – 28

TT Trà My Có mưa, có lúc mưa vừa và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 22 – 27

TT Thạnh Mỹ Có mưa, có lúc mưa vừa và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 22 – 28

TT Prao Có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, đêm và sáng trời lạnh. 21 – 27

03/5/2022 TP Tam Kỳ Ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, đêm và sáng trời lạnh. 21 – 30

TP Hội An Ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa, mưa rào, đêm và sáng trời lạnh. 21 – 28

TX Điện Bàn Ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa, mưa rào. 22 – 29

TT Núi Thành Ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. 22 – 30

TT Trà My Ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, đêm và sáng trời lạnh. 21 – 29

TT Thạnh Mỹ Ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, đêm và sáng trời lạnh. 21 – 30

TT Prao Ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, đêm và sáng trời lạnh. 21 – 28

3. Thời tiết trên biển:

Từ ngày 01 – 03/5/2022: Vùng biển Quảng Nam có mưa, mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa; từ chiều mai (01/5) gió chuyển hướng Bắc đến Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 – cấp 8. Sóng biển cao từ 2,0 – 3,0m; Biển động.

