BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

I. Dự báo đêm 04 ngày 05/5/2022 (24 giờ tới)

1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn.

Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 66 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

2. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn.

Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 83%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

3. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn.

Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 64 đến 83%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

4. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng gián đoạn.

Nhiệt độ từ 24 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 66 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

5. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng gián đoạn.

Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 96%.

Gió nhẹ.

6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng gián đoạn.

Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 97%.

Gió nhẹ.

7. Thị trấn Prao: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng gián đoạn.

Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 97%.

Gió nhẹ.

II. Dự báo 2 – 3 ngày tới:

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió

Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)

Đêm 05 ngày 06/5 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng. 23 29 Đông Bắc 2 – 4

TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 24 28 Đông Bắc 2 – 4

TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 24 29 Đông Bắc 2 – 4

TT Núi Thành Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 24 30 Đông Bắc 2 – 4

TT Trà My Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 23 29 – –

TT Thạnh Mỹ Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 23 30 – –

TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. 22 29 – –

Đêm 06 ngày 07/5 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng. 24 31 Đông Bắc 2 – 4

TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 24 29 Đông Bắc 2 – 4

TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 24 30 Đông Bắc 2 – 4

TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng. 25 31 Đông Bắc 2 – 4

TT Trà My Chiều và đêm có mưa, mưa rào và dông, ngày nắng. 23 31 – –

TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. 22 32 – –

TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. 23 30 – –

