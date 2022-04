BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

I. Dự báo đêm 20 ngày 21/4/2022 (24 giờ tới)

1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 76 đến 95%.

Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 – cấp 3.

2. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 78 đến 88%.

Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 – cấp 3.

3. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 86%.

Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 – cấp 3.

4. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 78 đến 95%.

Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 – cấp 3.

5. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 98%.

Gió nhẹ.

6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 98%.

Gió nhẹ.

7. Thị trấn Prao: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 98%.

Gió nhẹ.

II. Dự báo 2 – 3 ngày tới:

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s) Đêm 21 ngày 22/4 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng. 23 32 Đông Bắc 2 – 4 TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 23 31 Đông Bắc 2 – 4 TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 24 31 Đông Bắc 2 – 4 TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng. 24 33 Đông Bắc 2 – 4 TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. 23 32 – – TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. 23 33 – – TT Prao Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. 22 31 – – Đêm 22 ngày 23/4 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng. 24 33 Đông Nam 2 – 4 TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 24 31 Đông Nam 2 – 4 TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 24 32 Đông Nam 2 – 4 TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng. 25 33 Đông Nam 2 – 4 TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 24 34 – – TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 24 34 – – TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 23 32 – –

Tệp đính kèm :