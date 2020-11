BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

I- Dự báo đêm 13 ngày 14/11 (24 giờ tới)

1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, đêm có lúc có mưa, ngày có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to.

Nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 80 đến 95%.

Gió Tây Bắc cấp 3 – cấp 4, ngày mai mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 – cấp 9.

2. Thành phố Hội An: Nhiều mây, đêm có lúc có mưa, ngày có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to.

Nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 95%.

Gió Tây Bắc cấp 3 – cấp 4, ngày mai mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9 – cấp 10.

3. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, đêm có lúc có mưa, ngày có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to.

Nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 82 đến 93%.

Gió Tây Bắc cấp 3 – cấp 4, ngày mai mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9 – cấp 10.

4. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, đêm có lúc có mưa, ngày có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to.

Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 79 đến 93%.

Gió Tây Bắc cấp 3 – cấp 4, ngày mai mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 – cấp 9.

5. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, đêm có lúc có mưa, ngày có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to.

Nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 86 đến 98%.

Gió Tây Bắc cấp 2 – cấp 3, ngày mai mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 – cấp 8.

6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, đêm có lúc có mưa, ngày có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to.

Nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 86 đến 96%.

Gió Tây Bắc cấp 2 – cấp 3, ngày mai mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 – cấp 8.

7. Thị trấn Prao: Nhiều mây, đêm có lúc có mưa, ngày có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to.

Nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C.

Độ ẩm từ 86 đến 98%.

Gió Tây Bắc cấp 2 – cấp 3, ngày mai mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 – cấp 8.