Hiện nay (05/6), vùng áp thấp phía Tây phát triển mở rộng về phía Đông Nam, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình.

Trong 24 giờ qua, các địa phương Quảng Nam đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất ngày hôm qua (04/6) tại một số địa phương như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.8 độ C, độ ẩm 64%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 35.0 độ C, độ ẩm 63%.

Dự báo: Trong 24 đến 48 giờ tới, các địa phương Quảng Nam tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 50 – 60%; thời gian xảy ra nhiệt độ cao hơn 35 độ C từ 11 giờ 30 – 15 giờ 00.

Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm tương đối thấp nhất hôm nay (05/6) tại một số địa phương như sau:

– Thành phố Tam Kỳ: Nhiệt độ cao nhất 36.0 – 37.0 độ C. Độ ẩm thấp nhất 55 – 60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 giờ 30 đến 15 giờ 00.

– Thành phố Hội An: Nhiệt độ cao nhất 35 – 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất 55 – 60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 giờ 30 đến 14 giờ 30.

– Thị xã Điện Bàn: Nhiệt độ cao nhất 35 – 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất 50 – 55%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 giờ 30 đến 14 giờ 30.

– Thị trấn Núi Thành: Nhiệt độ cao nhất 36 – 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất 50 – 55%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 giờ 30 đến 15 giờ 00.

– Thị trấn Trà My: Nhiệt độ cao nhất 35 – 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất 55 – 60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 giờ 30 đến 14 giờ 00.

– Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiệt độ cao nhất 35 – 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất 55 – 60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 giờ 30 đến 14 giờ 00.

– Thị trấn Prao: Nhiệt độ cao nhất 34 – 35 độ C. Độ ẩm thấp nhất 55 – 60.

Cảnh báo: Trong 72 giờ tới các địa phương trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Cấp độ rủi ro do nắng nóng: cấp 1.

Trong những ngày xảy ra nắng nóng, vào buổi chiều và chiều tối nhiều khả năng xuất hiện mưa rào và dông; các địa phương trong tỉnh, nhất là trung du và vùng núi cần chú ý đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin phát lúc 08 giờ 00 phút.