Triển khai kế hoạch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Sáng 8/6, Bộ Giáo dục đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng- Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị Bộ trưởng Bộ GD &ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: Kỳ thi năm 2022 phải bảo đảm mục tiêu kép, công tác tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan, tạo được sự đồng thuận cao của toàn xã hội và phản ánh đúng thực trạng chất lượng dạy và học, góp phần thực hiện các mục tiêu giáo dục của đất nước; đồng thời phải bảo đảm an toàn cao nhất trong phòng, chống dịch Covid-19 thích ứng, an toàn và linh hoạt, hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam.

Trong tháng 6 này, các địa phương tập trung chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho công tác tổ chức thi; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ các bộ phận giám sát, thanh tra thi; Tăng cường tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các điểm mới về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; chỉ đạo các đơn vị trường tổ chức tuyên truyền, tư vấn cho thí sinh chọn môn thi, bài thi, đăng ký dự thi để tất cả các đối tượng đủ điều kiện dự thi đều được tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong 04 ngày từ ngày 6 đến ngày 9/7/2022./.

Viết Tuyên – Trần Đức