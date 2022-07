Hội An sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Trong các ngày 6.7 và 8.7, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại thành phố Hội An sẽ có 1.585 học sinh dự thi tại 6 điểm thi ở các trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông, Trần Hưng Đạo, Trần Quý Cáp, Nguyễn Trãi, Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh và trường THCS Kim Đồng với 77 phòng thi, trong đó có 66 em học sinh giáo dục thường xuyên và 1.521 học sinh THPT.

Đến nay, TP. Hội An đã tổ chức học tập quy chế thi và tập huấn nghiệp vụ coi thi cho giáo viên làm nhiệm vụ. Các lực lượng cũng đã xây dựng kế hoạch huy động lực lượng tham gia bảo vệ, có phương án ngăn ngừa tình trạng ách tắc giao thông và giải tỏa các đám đông tụ tập xung quanh các hội đồng thi… Trung tâm Y tế Hội An cử 02 cán bộ y tế theo dõi, chăm sóc sức khỏe giáo viên và học sinh tại mỗi hội đồng coi thi; chuẩn bị một số thuốc dự phòng để sơ cấp cứu tại chỗ; kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các hàng quán, nơi có thí sinh dự thi và lưu trú. Thành Đoàn Hội An sẽ tổ chức các nhóm, đội xung kích để tiếp sức mùa thi.

Cùng với việc chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công tác thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn theo đúng yêu cầu của ngành giáo dục, các trường được chọn làm điểm thi còn chuẩn bị dung dịch sát khuẩn đặt tại cổng ra vào, trước mỗi phòng thi, phòng làm việc của hội đồng thi.

Quốc Hải – Minh Vũ