Góp ý các Đề án trong lĩnh vực giáo dục đào tạo

Chiều 2/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ban, ngành liên quan để nghe báo cáo 2 Đề án về Quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông từ năm học 2022 – 2023 đến năm học 2025 – 2026 trên địa bàn Quảng Nam và Chương trình Sữa học đường giai đoạn 2022 – 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc.

Đề án về Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học tại 6 huyện miền núi cao và các xã thuộc khu vực III của huyện Hiệp Đức có thời gian thụ hưởng từ ngày 5/9/2022 đến ngày 31/5/2026, tương ứng với 4 năm học. Mỗi trẻ sẽ được uống 1 hộp sữa mỗi ngày, 5 lần mỗi tuần trong 9 tháng đi học. Dự kiến, sẽ có hơn 142.800 học sinh được thụ hưởng, kinh phí thực hiện gần 150 tỷ đồng.

Đề án về Quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông từ năm học 2022 – 2023 đến năm học 2025 – 2026 trên địa bàn Quảng Nam nhằm triển khai thực hiện Nghị định 81 của Chính phủ. Theo Nghị định này, mức thu học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông tăng cao so với mức cũ. Trong khi đó, 2 năm qua, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động nghiêm trọng đến đời sống người dân. Do đó, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh quy định mức thu học phí năm học 2022 – 2023 bằng mức sàn quy định tại Nghị định 81, đồng thời đề xuất ngân sách cấp bù học phí trong năm học này tương ứng với khoản chênh lệch giữa mức sàn của Nghị định 81 với mức thu học phí năm học 2021 – 2022. Theo đó, kinh phí dự kiến hỗ trợ cấp bù học phí năm học 2022 – 2023 gần 166 tỷ đồng. Từ năm học 2023 – 2024 trở đi, mức thu học phí được điều chỉnh theo tốc độ tang cửa chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm và khả năng chi trả của người dân, nhưng không quá 7,5% mỗi năm…

Các đại biểu đều cho rằng mức thu học phí theo Nghị định tăng quá cao, gây khó khăn cho người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các ý kiến đồng tình với mức thu học phí bằng mức sàn theo Nghị định 81, tuy nhiên cần có phương án hỗ trợ cấp bù 1 phần học phí, dãn thời gian thực hiện mức thu mới để hỗ trợ người dân.

Kim Ngân – Nhất Trương