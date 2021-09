Ngày 30/9: Có 7.940 ca mắc COVID-19, số bệnh nhân khỏi lập kỷ lục mới với 25.322 ca

I. TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19: 1. Thông tin các ca nhiễm mới: – Tính từ 17h ngày 29/9 đến 17h ngày 30/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.940 ca nhiễm mới, trong đó 03 ca nhập cảnh và 7.937 ca ghi nhận trong nước (giảm 807 ca so với ngày trước đó) tại 36 tỉnh, thành phố (có 4.550 ca trong cộng đồng). – Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (4.372), Bình Dương (2.103), Đồng Nai (626), An Giang (172), Long An (125), Kiên Giang (79), Đắk Lắk (64), Tiền Giang (49), Hà Nam (45), Cần Thơ (41), Tây Ninh (39), Bình Thuận (38), Khánh Hòa (30), Quảng Bình (21), Bình Phước (16), Ninh Thuận (15), Phú Thọ (14), Nghệ An (13), Quảng Ngãi (10), Đắk Nông (10), Đồng Tháp (9), Bình Định (7), Vĩnh Long (6), Bà Rịa – Vũng Tàu (6), Lâm Đồng (5), Phú Yên (4), Bến Tre (3), Bạc Liêu (3), Kon Tum (2), Đà Nẵng (2), Thừa Thiên Huế (2), Quảng Trị (2), Trà Vinh (1), Hà Tĩnh (1), Thanh Hóa (1), Hà Nội (1). – Cập nhật bổ sung mã và thông tin cho 3.417 ca dương tính phát hiện bằng kỹ thuật test nhanh kháng nguyên tại TP. Hồ Chí Minh đã được thông tin vào ngày 28/9/2021 (như vậy tổng số ca nhiễm mới của TP. Hồ Chí Minh vào ngày 28/9/2021 là 3.794 ca). – Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (-327), Bình Dương (-286), Đồng Nai (-273). – Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: An Giang (109), Đắk Lắk (49), Bình Phước (16). – Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 8.892 ca/ngày. 2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: – Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 790.755 ca nhiễm, đứng thứ 44/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 8.034 ca nhiễm). – Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): + Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 786.208 ca, trong đó có 603.652 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. + Có 13/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Lạng Sơn. + Có 07 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Ninh. + Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (388.659), Bình Dương (211.056), Đồng Nai (48.595), Long An (32.468), Tiền Giang (14.000). II. TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ (Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế – cdc. kcb. vn) 1. Số bệnh nhân khỏi bệnh: – Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 25.322 – Tổng số ca được điều trị khỏi: 608.831 2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.815 ca, trong đó: – Thở ô xy qua mặt nạ: 4.707 – Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.023 – Thở máy không xâm lấn: 218 – Thở máy xâm lấn: 840 – ECMO: 27 3. Số bệnh nhân tử vong: – Trong ngày ghi nhận 159 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (106), Bình Dương (30), An Giang (7), Đồng Nai (6), Kiên Giang (3), Tiền Giang (2), Đồng Tháp (1), Gia Lai (1), Tây Ninh (1), Cần Thơ (1), Quảng Bình (1). – Bổ sung 44 ca tử vong trong thời gian trước đó tại: Bình Dương (28), Long An (14),Quảng Bình (2). – Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 177 ca. – Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.301 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm. – So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30/49 quốc gia và vùng lãnh thổ. III. TÌNH HÌNH XÉT NGHIỆM: – Trong 24 giờ qua đã thực hiện 183.434 xét nghiệm cho 343.844 lượt người. – Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 18.472.226 mẫu cho 52.690.957 lượt người. IV. TÌNH HÌNH TIÊM CHỦNG: Trong ngày 29/9 có 983.839 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 42.165.168 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 32.669.057 liều, tiêm mũi 2 là 9.496.111 liều. V. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH Y TẾ TRONG NGÀY: – Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa phương trong tình hình mới, Bội Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở… hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan và thực hiện xét nghiệm định kỳ cho người lao động (Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế). – Khoảng 01 triệu liều vắc xin Hayat-Vax phòng COVID-19 sản xuất tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã về Việt Nam. Đây là vắc xin bất hoạt, sản phẩm là dung dịch bán trong suốt, có thể dùng đường tiêm bắp (IM), hộp 1 lọ chứa 2 liều, hàm lượng 0,5 ml, chứa 6,5U kháng nguyên SARS-CoV-2 bất hoạt và 0,3-0,6 mg/ml tá dược nhôm hydroxyd. I. TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19: 1. Thông tin các ca nhiễm mới: – Tính từ 17h ngày 29/9 đến 17h ngày 30/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.940 ca nhiễm mới, trong đó 03 ca nhập cảnh và 7.937 ca ghi nhận trong nước (giảm 807 ca so với ngày trước đó) tại 36 tỉnh, thành phố (có 4.550 ca trong cộng đồng). – Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (4.372), Bình Dương (2.103), Đồng Nai (626), An Giang (172), Long An (125), Kiên Giang (79), Đắk Lắk (64), Tiền Giang (49), Hà Nam (45), Cần Thơ (41), Tây Ninh (39), Bình Thuận (38), Khánh Hòa (30), Quảng Bình (21), Bình Phước (16), Ninh Thuận (15), Phú Thọ (14), Nghệ An (13), Quảng Ngãi (10), Đắk Nông (10), Đồng Tháp (9), Bình Định (7), Vĩnh Long (6), Bà Rịa – Vũng Tàu (6), Lâm Đồng (5), Phú Yên (4), Bến Tre (3), Bạc Liêu (3), Kon Tum (2), Đà Nẵng (2), Thừa Thiên Huế (2), Quảng Trị (2), Trà Vinh (1), Hà Tĩnh (1), Thanh Hóa (1), Hà Nội (1). – Cập nhật bổ sung mã và thông tin cho 3.417 ca dương tính phát hiện bằng kỹ thuật test nhanh kháng nguyên tại TP. Hồ Chí Minh đã được thông tin vào ngày 28/9/2021 (như vậy tổng số ca nhiễm mới của TP. Hồ Chí Minh vào ngày 28/9/2021 là 3.794 ca). – Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (-327), Bình Dương (-286), Đồng Nai (-273). – Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: An Giang (109), Đắk Lắk (49), Bình Phước (16). – Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 8.892 ca/ngày. 2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: – Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 790.755 ca nhiễm, đứng thứ 44/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 8.034 ca nhiễm). – Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): + Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 786.208 ca, trong đó có 603.652 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. + Có 13/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Lạng Sơn. + Có 07 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Ninh. + Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (388.659), Bình Dương (211.056), Đồng Nai (48.595), Long An (32.468), Tiền Giang (14.000). II. TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ (Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế – cdc. kcb. vn) 1. Số bệnh nhân khỏi bệnh: – Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 25.322 – Tổng số ca được điều trị khỏi: 608.831 2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.815 ca, trong đó: – Thở ô xy qua mặt nạ: 4.707 – Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.023 – Thở máy không xâm lấn: 218 – Thở máy xâm lấn: 840 – ECMO: 27 3. Số bệnh nhân tử vong: – Trong ngày ghi nhận 159 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (106), Bình Dương (30), An Giang (7), Đồng Nai (6), Kiên Giang (3), Tiền Giang (2), Đồng Tháp (1), Gia Lai (1), Tây Ninh (1), Cần Thơ (1), Quảng Bình (1). – Bổ sung 44 ca tử vong trong thời gian trước đó tại: Bình Dương (28), Long An (14),Quảng Bình (2). – Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 177 ca. – Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.301 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm. – So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30/49 quốc gia và vùng lãnh thổ. III. TÌNH HÌNH XÉT NGHIỆM: – Trong 24 giờ qua đã thực hiện 183.434 xét nghiệm cho 343.844 lượt người. – Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 18.472.226 mẫu cho 52.690.957 lượt người. IV. TÌNH HÌNH TIÊM CHỦNG: Trong ngày 29/9 có 983.839 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 42.165.168 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 32.669.057 liều, tiêm mũi 2 là 9.496.111 liều. V. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH Y TẾ TRONG NGÀY: – Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa phương trong tình hình mới, Bội Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở… hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan và thực hiện xét nghiệm định kỳ cho người lao động (Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế). – Khoảng 01 triệu liều vắc xin Hayat-Vax phòng COVID-19 sản xuất tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã về Việt Nam. Đây là vắc xin bất hoạt, sản phẩm là dung dịch bán trong suốt, có thể dùng đường tiêm bắp (IM), hộp 1 lọ chứa 2 liều, hàm lượng 0,5 ml, chứa 6,5U kháng nguyên SARS-CoV-2 bất hoạt và 0,3-0,6 mg/ml tá dược nhôm hydroxyd.

Nguồn: moh.gov.vn