Cấp độ dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (cập nhật đến ngày 14/12/2021)

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam thông báo cấp độ dịch của tỉnh ngày 14/12/2021 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế, cụ thể như sau:

– Toàn tỉnh ở cấp độ dịch 2 (nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng).

– 18/18 huyện, thị xã, thành phố đang ở cấp độ dịch 2.

– 228/241 xã cấp độ dịch 2.

– 11/241 xã cấp độ dịch 3 (nguy cơ cao tương ứng với màu cam) gồm: Thị xã Điện Bàn: Xã Điện Tiến (cụ thể: thôn Châu Sơn 1, Thái Sơn), Phường Điện Dương (cụ thể: khối Quảng Gia). Thành phố Hội An: phường Cẩm Hà (cụ thể: thôn Trảng Suối, Bầu Ốc, Đồng Nà, Trà Quế). Huyện Quế Sơn: TT Hương An (cụ thể: Yên Lư). Huyện Núi Thành: Xã Tam Anh Nam (cụ thể: thôn Nam Định, Tiên Xuân 1, Tiên Xuân 2, Xuân Ngọc); Xã Tam Tiến (cụ thể: thôn Hà Lộc, Tân Lộc Ngọc); Xã Tam Xuân 2 (cụ thể: thôn Bà Bầu, Thạch Kiều); TT Núi Thành (cụ thể: khối 3, 4, 5). Huyện Nông Sơn: xã Ninh Phước (cụ thể: thôn Khánh Bình). Huyện Đại Lộc: xã Đại Hưng (cụ thể: thôn Thạnh Đại). Huyện Duy Xuyên: xã Duy Vinh (cụ thể: Hà Mỹ, Hà Nam, Vĩnh Nam).

– 02/241 xã cấp độ 4 (nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ) gồm: Xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc (cụ thể: Lam Phụng, Hà Nha, Lâm Tây, Vĩnh Phước, An Định, Bàng Tân, Phước Định), xã Đại Quang, huyện Đại Lộc (cụ thể: Mỹ An, Đông Lâm, Phú Hương, Trường An, Phương Trung, Hòa Thạch, Tam Hòa).