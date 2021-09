Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 29/9/2021

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm

(1) Hôm nay, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong ngày. Như vậy, ngày thứ 7 liên tiếp, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

(2) 678 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 32 ca bệnh cộng đồng, 423 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 67 ca nhập cảnh.

(3) Trong ngày có 1.720 mẫu xét nghiệm; kết quả: 00 mẫu dương tính, 1.669 mẫu âm tính, 51 mẫu đang chờ kết quả.

(4) Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 4.477 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 1.208 người.

(5) Trong đó: bệnh nhân COVID-19 đang điều trị: 77 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 34 người.

(6) Trong đó: đối tượng F2: 00 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 1.934 người.

THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CỦA TỈNH

Công tác triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

– Số vắc xin được cấp theo Quyết định: 415.300 liều vắc xin phòng COVID-19, số vắc xin còn chưa nhận: 50.000 liều.

– Số vắc xin thực đã nhận: 365.300 liều vắc xin phòng COVID-19; Kết quả: 370.011 mũi tiêm (tỷ lệ 101,29 %) cho 312.097 đối tượng; trong đó: 57.914 đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi và 254.183 đối tượng tiêm mũi 1.

– Tỷ lệ tiêm trên/dân số cần tiêm: 312.097/1.250.469 (tỷ lệ 24,95%).

Thông tin tại các chốt kiểm soát dịch

– Tổ chức kiểm tra 5.536 lượt phương tiện (tăng 644 lượt phương tiện); tiến hành đo thân nhiệt 9.325 trường hợp (tăng 567 trường hợp); khai báo y tế 6.965 trường hợp (hướng dẫn thực hiện 1.851 tờ khai trên phần mềm quản lý di biến động người ra vào từ vùng dịch), trong đó có 4,515 người từ thành phố Đà Nẵng, còn lại là người từ các tỉnh, thành phố khác.

– Điều tiết, hướng dẫn 401 phương tiện, 630 người từ các tỉnh phía Nam trở về các tỉnh phía Bắc qua địa bàn tỉnh an toàn; trong đó, đã phân loại, tổ chức khai báo y tế và giám sát 83 trường hợp về các địa phương của tỉnh Quảng Nam (Núi Thành 18, Tam Kỳ 06, Phú Ninh 09, Bắc Trà My 03, Thăng Bình 03, Tiên Phước 03, Hiệp Đức 03, Quế Sơn 06, Phước Sơn 03, Đại Lộc 09, Duy Xuyên 06, Điện Bàn 12, Hội An 01, Nông Sơn 01).

Tình hình kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng, chống Covid-19

Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, xử lý đối với những hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19; qua đó, Công an thị xã Điện Bàn lập biên bản 01 trường hợp không thực hiện quyết định áp dụng các biện pháp tạm dừng các hoạt động kinh doanh, đề xuất phạt 10 triệu đồng.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh truyền thông, vận động người dân khai báo y tế điện tử thông qua mã QR, sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế, NCOVI, Bluezone. Kết quả, tính đến 17h00, ngày 29/9/2021 trên địa bàn tỉnh:

– Số Tờ khai cửa khẩu: 1.179

– Số tờ khai khai báo di chuyển nội địa qua các chốt kiểm soát: 1.890

– Số Tờ khai sức khỏe người dân : 419.020

– Số điểm kiểm soát dùng QRCodet: 24.256

– Số người cài bluezone 340,627 tỉ lệ, 22.77%.

