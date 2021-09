Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 23/9/2021

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm

(1) 05 ca bệnh công bố trong ngày trong cùng một gia đình tại Điện Phong, thị xã Điện Bàn: đang được điều tra nguồn lây.

(2) 661 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 32 ca bệnh cộng đồng, 416 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 54 ca nhập cảnh.

(3) Trong ngày có 4.185 mẫu xét nghiệm; kết quả: 05 mẫu dương tính, 4.068 mẫu âm tính, 112 mẫu đang chờ kết quả.

(4) Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 3.370 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 1.207 người.

(5) Trong đó: bệnh nhân COVID-19 đang điều trị: 107 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 46 người.

(6) Trong đó: đối tượng F2: 40 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 2.176 người.

Công tác truy vết, giám sát trong ngày

Liên quan đến các ca bệnh công bố trong ngày, có 15 đối tượng F1 liên quan được giám sát cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam

Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

04 BN719497 – P.T.B.T (2012), là con BN719498 – Giới tính: Nữ; – Địa chỉ: Thi Phương, Điện Phong, Điện Bàn; – Nghề nghiệp: Học sinh Nghỉ học từ ngày 10/9/2021, chỉ tiếp xúc những người cụ thể

05 BN719498 – P.T.M.L (1980), đang điều tra dịch tễ – Giới tính: Nữ; – Địa chỉ: Thi Phương, Điện Phong, Điện Bàn; – Nghề nghiệp: Nông Quảng Nam Điện Bàn Điện Phong Chợ Hà Mật 6h15 ngày 22/9/2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO

Ngày 23/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Quyết định số 309/QĐ-TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Ban Chỉ đạo gồm có 19 thành viên, do ông Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm Phó Trưởng ban Thường trực; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ cho định hướng đối với những vấn đề quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, hiệu quả với quyết tâm ngăn chặn, khống chế, đẩy lùi dịch bệnh; chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đôn đốc hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 ở các ngành, địa phương; huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Giao Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh là cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CỦA TỈNH

Thông tin tại các chốt kiểm soát dịch

Tổ chức kiểm tra 6.593 lượt phương tiện (giảm 1.190 lượt phương tiện); tiến hành đo thân nhiệt 8.032 trường hợp (giảm 3.431 trường hợp); khai báo y tế 6.329 trường hợp (hướng dẫn thực hiện 4.107 tờ khai trên phần mềm quản lý di biến động người ra vào từ vùng dịch), trong đó có 3.405 người từ thành phố Đà Nẵng, còn lại là người từ các tỉnh, thành phố khác.

Điều tiết, hướng dẫn 373 phương tiện, 402 người từ các tỉnh phía Nam trở về các tỉnh phía Bắc qua địa bàn tỉnh an toàn; trong đó, đã phân loại, tổ chức khai báo y tế và giám sát 94 trường hợp về các địa phương của tỉnh Quảng Nam (Núi Thành 26, Tam Kỳ 07, Phú Ninh 08, Bắc Trà My 03, Thăng Bình 08, Tiên Phước 03, Hiệp Đức 05, Quế Sơn 03, Phước Sơn 06, Nam Giang 01, Đại Lộc 14, Điện Bàn 01, Hội An 03, Duy Xuyên 06).

Tình hình kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng, chống Covid-19

Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, xử lý đối với những hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19; qua đó, Công an thị xã Điện Bàn phát hiện, xử lý 09 trường hợp ra khỏi nhà khi không cần thiết, đề xuất phạt 07 triệu đồng (02 trường hợp phạt cảnh cáo); 09 trường hợp tập trung đông người, đề xuất phat 90 triệu đồng; 01 trường hợp không thực hiện quyết định áp dụng các biện pháp tạm dừng các hoạt động kinh doanh, đề

xuất phạt 10 triệu đồng. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, xử lý đối với những hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19; qua đó: Công an thị xã Điện Bàn phát hiện, xử lý 02 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, đề xuất phạt 02 triệu đồng; 20 trường hợp ra khỏi nhà khi không cần thiết, đề xuất phạt 22,5 triệu đồng; 05 trường hợp tập trung đông người, đề xuất phạt 50 triệu đồng; 01 trường hợp không thực hiện quyết định áp dụng các biện pháp tạm dừng các hoạt động kinh doanh, đề xuất phạt 10 triệu đồng. Công an huyện Núi Thành xử lý 02 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, phạt 15 triệu đồng.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh truyền thông, vận động người dân khai báo y tế điện tử thông qua mã QR, sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế, NCOVI, Bluezone. Kết quả, tính đến 17h00, ngày 23/9/2021 trên địa bàn tỉnh:

– Số Tờ khai cửa khẩu: 1.177

– Số tờ khai khai báo di chuyển nội địa qua các chốt kiểm soát: 4.107

– Số Tờ khai sức khỏe người dân : 404.581

– Số điểm kiểm soát dùng QRCodet: 24.000

– Số người cài bluezone 340,252 tỉ lệ, 22.75%