Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 08/10/2021

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm

(1) 03 ca bệnh công bố trong ngày, cụ thể là:

– 02 ca bệnh là đối tượng về từ tỉnh Bình Dương: 01 trường hợp về tự do (tại TP Tam Kỳ), đã được giám sát cách ly tập trung ngay khi về địa phương; 01 trường hợp là lái xe người Tiên Phước, được sàng lọc phát hiện ngay tại chốt kiểm soát dịch.

– 01 ca bệnh là đối tượng về tự do từ tỉnh Đồng Nai (tại Hiệp Đức), đã được giám sát cách ly tập trung ngay khi về địa phương.

Như vậy, ngày thứ 16 liên tiếp, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

(2) 702 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 32 ca bệnh cộng đồng, 424 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 175 ca xâm nhập từ các tỉnh và 71 ca nhập cảnh.

(3) Trong ngày có 1.452 mẫu xét nghiệm; kết quả: 03 mẫu dương tính, 1.433 mẫu âm tính, 16 mẫu đang chờ kết quả.

(4) Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 1.882 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 838 người.

(5) Trong đó: bệnh nhân COVID-19 đang điều trị: 40 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 05 người.

(6) Trong đó: đối tượng F2: 34 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 3.196 người.

2. Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam

3. Thông tin về các địa phương không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng đã qua 14 ngày

Tính đến 16h ngày 07/10/2021, có 20/62 tỉnh thành đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, gồm: Quảng Nam, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình, Lào Cai, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái.

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CỦA TỈNH

1. Công tác triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

– Vắc xin được phân bổ theo Quyết định: 985.350 liều ;

– Vắc xin thực đã nhận: 416.550 liều (42,3% so với Quyết định);

– Số vắc xin đã tiêm: 407.351 mũi tiêm (97,79 % so với vắc xin đã nhận);

02 BN827483 – N.T.M (1969), dịch tễ trở về từ Đồng Nai – Giới tính: Nữ; – Địa chỉ: Bình Hòa, Tân Bình, Hiệp Đức – Nghề nghiệp: Thư ký nhà nghỉ – Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm Cách ly tập trung từ ngày 05/10/2021, lấy mẫu lần 1

03 BN827484 – T.T.K.C (1986), dịch tễ trở về từ Bình Dương – Giới tính: Nữ; – Địa chỉ: Phú Bình, Tam Phú, Tam Kỳ – Nghề nghiệp: – Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm Cách ly tập trung từ ngày 07/10/2021, lấy mẫu lần 1

– Số người được tiêm: 339.930 đối tượng (31,80% số người cần tiêm);

+ Trong đó: 67.421 đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi (6,31% số người cần tiêm).

2. Thông tin tại các chốt kiểm soát dịch

– Tổ chức kiểm tra 9.823 lượt phương tiện (tăng 1.467 lượt phương tiện); tiến hành đo thân nhiệt 14.949 trường hợp (tăng 2.883 trường hợp); khai báo y tế 13.786 trường hợp (tăng 2.221 trường hợp); hướng dẫn thực hiện 4.268 tờ khai trên phần mềm quản lý di biến động người ra vào từ vùng dịch), trong đó có 7.591 người từ thành phố Đà Nẵng, còn lại là người từ các tỉnh, thành phố khác; phát hiện 01 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 tại chốt QL1A, Núi Thành,

– Điều tiết, hướng dẫn 1.333 phương tiện, 1.948 người từ các tỉnh phía Nam trở về các tỉnh phía Bắc qua địa bàn tỉnh an toàn; trong đó, đã phân loại, tổ chức khai báo y tế và giám sát 203 trường hợp về các địa phương của tỉnh Quảng Nam (Núi Thành 29, Tam Kỳ 10, Phú Ninh 06, Bắc Trà My 06, Thăng Bình 20, Tiên Phước 13, Hiệp Đức 11, Quế Sơn 04, Phước Sơn 07, Nông Sơn 05, Đại Lộc 20, Duy Xuyên 13, Điện Bàn 12, Hội An 01).

3. Thông tin về Quyết định xử phạt hành chính đối với cá nhân cung cấp thông tin sai sự thật lên mạng xã hội

Ngày 07/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-XPVPHC và Quyết định số 03/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 cá nhân tại thành phố Điện Bàn với số tiền 5 triệu đồng/01 cá nhân.

Hai cá nhân bị phạt hành chính vì có hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, cụ thể:

Ngày 01/9/2021, cá nhân là chủ tài khoản facebook có tên “Thinh Lê” cung cấp nội dung thông tin sai sự thật với nội dung: “Hiện bây giờ nhiều chốt chặn đà nẵng không cho sang hàng từ xe QN qua xe ĐN và bắt quay đầu…”.

Cùng ngày 01/9/2021, cá nhân là chủ tài khoản fanpage facebook có tên “QUÊ HƯƠNG ĐIỆN BÀN” cung cấp nội dung thông tin sai sự thật với nội dung: “Bắt đầu từ 0h ngày 2 tháng 9 tất cả các chốt liên tỉnh sẽ dừng tiếp nhận mọi việc gửi hàng hóa giữa 2 địa phương tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng”.

Các Quyết định xử phạt có hiệu lực từ ngày 07/10/2021 và số tiền phạt cá nhân phải nộp tại Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, theo dõi, nắm bắt thông tin để chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin sai sự thật dưới mọi hình thức trong địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

Nguồn: quangnam.gov.vn